Spazio | Parker Solar Probe ha completato la sua prima orbita attorno al Sole

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Appena 161 giorni dopo la sua partenza, lo scorso 19 gennaio la sonda Nasala suaal, raggiungendo il punto più lontano dalla nostra stella: l’afelio. La sonda ha ora iniziato la seconda delle 24 orbite previste dalla missione, in vista del secondo incontro ravvicinato col, programmato per il 4 aprile 2019. Le quattro suite di strumenti a bordo – spiega Global Science – continuano a funzionare correttamente e a raccogliere dati fondamentali per il team della missione, che saranno elaborati nei prossimi mesi.“È stata unailluminante e affascinante“, ha dichiarato il project manager della missione Andy Driesman. “Abbiamo imparato molto su come funziona la navicella spaziale e come reagisce all’ambientee. L’analisi dei dati che abbiamo ricevuto ci sta permettendo di conoscere ...