Spal | niente da fare per Ricci

Spalletti : 'Il mercato mi toglie - non mi dà niente' : E' partito da niente e ha allenato in giro per il mondo. Perisic come sta? E' normale che nei momenti di mercato si parli di lui perché è un giocatore forte. Si parla dei giocatori forti sul mercato, ...

Calciomercato Serie A : niente Spal - Schelotto torna al Chievo : Due settimane e mezzo fa, vi abbiamo parlato di due possibili ritorni in Italia dalla Premier League: quello di Roberto Pereyra sponda Torino, e quello di Ezequiel Schelotto sponda SPAL. Se i discorsi su Pereyra sono stati rinviati alla prossima finestra di mercato, data l’importanza dell’ex juventino nel momento attuale del Watford, quelli su Schelotto si sono parzialmente concretizzati: l’esterno destro classe ’89 è ...

Inter - Spalletti : "Nainggolan tornerà presto - domani niente nervosismo" : Giorno di Natale di lavoro alla Pinetina, ma al posto della classica conferenza stampa Spalletti ha parlato a Inter Tv

Spalletti su Nainggolan : "Niente Napoli - ma non è fuori rosa" : Natale in casa Inter. Il pareggio contro il Chievo può aver smorzato gli entusiasmi, ma a Santo Stefano arriva a San Siro il Napoli ed è una di quelle sfide che promettono champagne. Luciano Spalletti ...

Spalletti - niente Juve per Nainggolan : ANSA, - MILANO, 6 DIC - "Nainggolan e Dalbert rimangono fuori dalla gara di domani perché non ce la fanno a recuperare, vanno valutati di volta in volta. Sono migliorati rispetto agli ultimi esami ma ...

Niente squalifica per Luciano Spalletti - espulso a Roma dall’arbitro Rocchi : Venerdì contro la Juve il mister ci sarà. Niente squalifica per Luciano Spalletti, espulso a Roma dall’arbitro Rocchi. Infatti il

Il Giudice Sportivo grazia Spalletti : niente squalifica - sarà in panchina per Juventus-Inter : niente squalifica per Luciano Spalletti: il Giudice Sportivo grazia l’allenatore dell’Inter che sarà dunque regolarmente in panchina per la sfida contro la Juventus Allontanato nei concitati minuti finali di Roma-Inter, Luciano Spalletti ha rischiato di non essere presente sulla panchina nerazzurra per la super sfida contro la Juventus. ‘Pericolo scampato’ dopo che il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e da ...