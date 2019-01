Sonia Bruganelli : biografia - lavoro e figli. Chi è la moglie di Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli: biografia, lavoro e figli. Chi è la moglie di Paolo Bonolis Chi è la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli, attuale moglie da diversi anni del conduttore Paolo Bonolis, è una donna in carriera. Madre di tre dei suoi 5 figli, riesce a gestire a pieno la vita da imprenditrice, da moglie e mamma. Chi è Sonia Bruganelli Seconda moglie del conduttore di diversi format italiani, Sonia Bruganelli è nata a Roma nel 1974. Donna ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli - l'accusa infamante : "Vedete il loro figlio di 14 anni?" - dove si spingono : Ancora sotto accusa sui social Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. In una foto postata su Instagram, il figlio minore del presentatore (14 anni e mezzo) compare infatti al tavolino di un locale con la mamma. Sul tavolo ha davanti un bicchiere colmo di ghiaccio con una fogliolina di menta e ca

Sonia Bruganelli - il messaggio straziante a Elena Santarelli e a suo figlio Giacomo che lotta contro il tumore : Sonia Bruganelli ha mandato un messaggio commovente ma forte alla sua amica Elena Santarelli. Con un post sul suo profilo Instagram , la moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato una foto nella quale è in ...

Elena Santarelli tumore figlio : il gesto di Sonia Bruganelli - moglie di Bonolis : Elena Santarelli sostenuta da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis Data la terribile malattia del piccolo Giacomo, la showgirl Elena Santarelli ha riscontrato il supporto di molte persone. Tra queste anche e soprattutto quello di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Le due donne sono amiche da molto tempo e, spesso, appaiono particolarmente legate […] L'articolo Elena Santarelli tumore figlio: il gesto di Sonia Bruganelli, ...

Sonia Bruganelli - moglie di Bonolis - e la commovente dedica per Elena Santarelli : «Quello che chiedo al 2019» : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, fa una dedica speciale ad Elena Santarelli e a sua figlia Silvia per il nuovo anno. Il dramma del figlio di Elena Santarelli ha commosso tantissimi ...

Domenica Live Sonia Bruganelli parla del suo lato oscuro : Tra i tanti ospiti di Barbara D’ Urso c’è stata anche Sonia Bruganelli la moglie di Bonolis che durante l’intervista ha parlato dei momenti più belli del matrimonio con Paolo Bonolis che l’ha resa mamma per tre volte, Adele, Silvia, Davide. parlando del marito dice:” Mi ha fatto innamorare il suo carattere, il suo modo di essere. Del suo essere più grande di me. Mi ha insegnato un sacco di cose. Mi ha regalato i libri, ...

Domenica Live - Sonia Bruganelli rivela il suo lato oscuro : ho avuto momenti davvero duri : Sonia Bruganelli , ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live , ha risposto così alla domanda sulle critiche che i frequentatori del social le fanno. L'accusano di ostentare la ricchezza. "È il mio ...

Sonia Bruganelli risponde ai suoi haters sui social : “Non avrete mai il mio odio” : “Non avrete mai il mio odio”. A dirlo ai suoi haters è Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis spesso attaccata sui social per l’ostentazione con cui mostra i privilegi di cui può godere. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha spiegato il suo punto di vista: “Mi piace pubblicare su Instagram le foto dei miei momenti leggeri e felici, non vedo perché non dovrei farlo. Mi rendo conto di essere una privilegiata ma non ...

