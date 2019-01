Sondaggi | la Lega vola al 32% Calo dei 5 Stelle

Sondaggi elettorali Piepoli-Euromedia : Lega sopra il 30% - M5S in stallo : Sondaggi elettorali Piepoli-Euromedia: Lega sopra il 30%, M5S in stallo Mancano poco più di tre mesi all’appuntamento per le europee e i Sondaggisti si scatenano. Dopo le intenzioni di voto registrate da Bidimedia, Piepoli e Quorum, ieri sera è stata la volta di Euromedia e Piepoli, nel consueto appuntamento con Porta a Porta. La Lega è sondata tra il 31% e il 33,7% mentre il Movimento 5 Stelle va da una valutazione minima del 24,2 ...

Sondaggi elettorali Ipsos : a Milano la Lega prende più voti del centrosinistra : Sondaggi elettorali Ipsos: a Milano la Lega prende più voti del centrosinistra A Milano la Lega raccoglie più voti dell’intero centrosinistra. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos pubblicato ieri sulle pagine milanesi del Corriere della Sera. Il Carroccio, rispetto alle politiche del 2018, ha raddoppiato i suoi voti in città, passando dal 17% al 36%. Il partito di Salvini ha rubato consensi a Forza Italia che è scesa dal 15,4% al 7,9%. ...

Sondaggi elettorali Quorum : Europee - Lega e M5S in calo : Sondaggi elettorali Quorum: Europee, Lega e M5S in calo Lega e Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Europee potrebbero ottenere consensi inferiori rispetto a quelli registrati nelle intenzioni di voto nazionali. A sostenerlo è un Sondaggio Quorum/YouTrend, diffuso durante l’approfondimento “Il Confine”. Se si votasse oggi per le elezioni Europee, il Carroccio otterrebbe il 30,9% dei voti. Se invece si votasse per le ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali gennaio 2019 : M5S e Lega - il focus : Ultimi sondaggi politici elettorali gennaio 2019: M5S e Lega, il focus Come sono andati i partiti di maggioranza secondo gli istituti demoscopici in chiusura del mese di gennaio? Ultimi sondaggi: com’è andata la Lega? Guardando le ultime intenzioni di voto pubblicate la Lega si trova intorno al 32%, il Carroccio la settimana precedente era dato indietro di più o meno un punto rispetto al dato attuale. In questo senso, considerando ...

Sondaggi - M5s si riavvicina alla Lega. Risorgono le opposizioni : in risalita Pd - Fi e Fdi : Un Sondaggio condotto da Quorum/YouTrend per la trasmissione di Sky Tg24 'Il Confine', evidenzia il calo dei partiti di maggioranza, con il M5s che si riavvicina alla Lega. Salgono, invece, le forze di opposizione: Pd, Fi e Fdi. Agli intervistati viene anche chiesto un giudizio sul governo e sulle sue misure chiave: reddito di cittadinanza e quota 100.Continua a leggere

Sondaggi SWG : la Lega ancora in crescita - male i 5 Stelle - Forza Italia e il PD : Esaminando l'ultimo Sondaggio elettorale dell’istituto di ricerca Swg aggiornato al 28 gennaio 2019, si possono evidenziare diverse novità. L’unico partito che starebbe attraversando un ottimo momento, da un punto di vista consensuale, è la Lega del leader del Carroccio Matteo Salvini. In larga parte, quest’ultima rilevazione Sondaggistica rispecchia gli ultimi dati elettorali rilasciati anche dall’istituto di Sondaggi Ipsos, dove la Lega ...

Sondaggi - Lega torna a crescere : 32 - 6%. M5s scende sotto il 25% - calano Pd e Fi. Europee : lista Calenda stimata sopra il 20 : Dopo diverse settimane di calo, la Lega torna a salire nei Sondaggi. Un trend che si inverte a discapito del M5s: i pentastellati, dopo diversi segni positivi, tornerebbero a perdere consenso. In generale però le opposizioni non riescono a reagire, visto che sono stimati ancora in calo sia Pd che Forza Italia. Questo racconta l’ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7. Il Carroccio, probabilmente spinto dalla fermezza sul nuovo caso ...

Sondaggi elettorali Tecne : la Lega perde consensi : Sondaggi elettorali Tecne: la Lega perde consensi Nelle ultime due settimane la Lega ha perso l’1,6% dei voti calando al 30,2% dei consensi. A sostenerlo è un Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica realizzato il 24 gennaio. Stando alla rilevazione, il Carroccio è l’unico, tra le forze politiche prese in esame, a perdere voti. La linea dura contro i migranti, cavallo di battaglia salviniano, pare non portare più voti. La ...

Sondaggio Mentana - Matteo Salvini passa all'incasso : Sea Watch e giudici - Lega in orbita : Sea Watch, la linea dura sui porti chiusi, l'incombente autorizzazione a procedere dopo la richiesta da parte dei giudici di rinvio a giudizio per sequestro di persona nel caso Diciotti. E Matteo Salvini passa all'incasso. E che incasso: il Sondaggio realizzato da Swg per il tg di La7 condotto da En

Sondaggi elettorali SWG - la Lega guadagna il 1 - 1% in una settimana : Sondaggi elettorali SWG, la Lega guadagna il 1,1% in una settimana settimana positiva l’ultima per la Lega secondo SWG. Dopo il calo di settimana scorsa il partito di Salvini riprende a crescere e anzi recupera più di quanto aveva già perso. Che sia il risultato del nuovo braccio di ferro sugli immigrati al largo di Siracusa? O è il dividendo di quota 100? Fatto sta che come quasi sempre accade l’andamento del Movimento 5 ...

Sondaggi Ipsos : la Lega vola sopra il 35% - il M5S in difficoltà - calano anche FI e il PD : Analizzando l’ultimo Sondaggio elettorale compiuto dall’istituto di ricerca Ipsos per il Corriere della Sera, non si direbbe che la Lega e il suo leader, il ministro dell'interno Matteo Salvini, siano, in termini di consenso nazionale, in difficoltà. Secondo Ipsos, la Lega di Matteo Salvini sfiorerebbe il 36% Mentre tutti gli altri Sondaggi danno la Lega (come Swg ed Emg ad esempio) in netto calo rispetto ai mesi scorsi, per Ipsos, i fatti non ...

Sondaggi politici : Lega resta sopra il 30% - PD sempre sotto il 20% : sempre sopra il 30% la Lega di Matteo Salvini secondo gli ultimi Sondaggi elettorali, mentre resta stabile al 26,5% il Movimento 5 Stelle. Ormai stabilmente sotto la soglia del 20% il Partito Democratico, mentre Forza Italia appare ormai in una crisi irreversibile e otterrebbe soltanto l'8,9% dei consensi.Continua a leggere

Sondaggi Ghisleri : "Forza Italia è al 10%. La Lega? Più al 30 che al 33" : Alessandra Ghisleri interviene a "In 1/2h in più" e parla delle intenzioni di voto in vista delle Europee di maggio. La Sondaggista di fatto segnala una crescita costante di Forza Italia che segnala come il partito, rispetto al 4 marzo, possa valere almeno il 10 per cento. Poi frena un po' le ambizioni della Lega di Matteo Salvini. Diversi istituti di ricerca nelle ultime settimane avevano dato il Carroccio ben oltre quota 30 per cento con punte ...

M5s e Lega scesi nei Sondaggi dopo l'approvazione della manovra - Forza Italia al 10% : dopo l'approvazione della manovra i due alleati di governo stanno perdendo terreno nei sondaggi: "La gente si aspetta che ciò che è stato scritto diventi realtà", ha spiegato la sondaggista Alessandra Ghisleri a Mezz'ora in più. Inversione di tendenza, invece, per il partito di Silvio Berlusconi: "Fi rispetto al 4 marzo vale intorno al 10%. Molto di più del trend dell'ultimo periodo", spiega la studiosa. La ...