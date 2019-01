Smartphone in calo nel 2018 | la prima volta in 10 anni

Calo vendite Smartphone anche per Samsung (oltre che per Apple) : Samsung vende meno smartphone e riduce del 10 per cento rispetto all’anno precedente. Dopo i risultati negativi di Apple relativi ancora alla riduzione della vendita degli smartphone arrivano anche quelli dell’azienda concorrente.Entrambe le aziende indicano nel mercato stagnante il Calo delle vendite, ma i motivi sono ben altri. Di certo per Apple e Samsung il mercato è stagnante, diversa l’ottica di chi invece ha venduto e ...

TrendForce : mercato degli Smartphone in calo del 10% nel Q1 2019 - con Samsung e Huawei al comando : Stando al nuovo report di TrendForce, il mercato degli smartphone è in rallentamento ad inizio 2019. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo TrendForce: mercato degli smartphone in calo del 10% nel Q1 2019, con Samsung e Huawei al comando proviene da TuttoAndroid.