Sony XF90 - qualità d’immagine al top per la SmartTV4k HDR del produttore giapponese – la nostra prova : Il Sony XF90, che abbiamo avuto modo di provare nella versione da 55″, è uno dei modelli di punta della gamma 2018 di TV LED del produttore giapponese che porta anche nella fascia di prezzo al di sotto dei 2000€ le tecnologie utilizzate solitamente nei prodotti di fascia “enthusiast”. Il design della TV di Sony è molto pulito presentandosi con cornici ridotte al minimo e due piedi di sostegno indipendenti posizionati con un ...

HONOR 5X e molti Smartphone Sony ottengono LineageOS 15.1 : HONOR 5X, Sony Xperia SP, Sony Xperia TX, Sony Xperia T, Sony Xperia V, Sony Xperia ZR, Sony Xperia ZL, Sony Xperia Tablet Z, Sony Xperia Z: questi sono gli smartphone a ricevere la LineageOS 15.1 oggi. L'articolo HONOR 5X e molti smartphone Sony ottengono LineageOS 15.1 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 25 dicembre : HONOR 10 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S9 Plus - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : Per Natale sono in offerta HONOR 10, LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 25 dicembre: HONOR 10, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus, Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Smart TV Sony : le migliori da comprare : Quando si è appassionati di un brand in particolare, si cerca di riempire la propria casa con qualunque oggetto abbia stampato quel nome, andando a creare un vero e proprio ecosistema di prodotti accomunati dallo leggi di più...

Smart TV Sony : quale comprare : Quando si è appassionati di un brand in particolare, si cerca di riempire la propria casa con qualunque oggetto abbia stampato quel nome, andando a creare un vero e proprio ecosistema di prodotti accomunati dallo leggi di più...

Smartphone Android in offerta oggi 19 dicembre : LG G7 - Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy Note 9 - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : oggi in offerta ci sono LG G7, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Lite, Sony Xperia XZ2 Compact e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 19 dicembre: LG G7, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy Note 9, Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Offerte Mercoledì 19 : P20 Lite - YI M1 e SONY - Smartwatch - PS4 - SSD e molto altro! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella leggi di più...

Sony aggiorna ad Android 8.0 Oreo le Smart TV uscite nel 2016-2017 : Sony procede al rilascio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per alcuni modelli di Smart TV del 2016 e del 2017: niente Project Treble. L'articolo Sony aggiorna ad Android 8.0 Oreo le Smart TV uscite nel 2016-2017 proviene da TuttoAndroid.

Netflix allunga la lista di Smartphone che supportano l’HD e l’HDR - presenti nuovi Huawei - LG e Sony : Netflix allunga la lista degli smartphone che supportano lo streaming in HD e la funzione HDR. presenti Huawei, LG e Sony. L'articolo Netflix allunga la lista di smartphone che supportano l’HD e l’HDR, presenti nuovi Huawei, LG e Sony proviene da TuttoAndroid.

Sony sta lavorando a uno Smartphone trasparente : (Foto: Sony, Wipo) Mentre Samsung, Huawei e molti altri stanno pensando a realizzare i loro primi smartphone con display pieghevoli, Sony sta già guardando oltre, e per la precisione a prodotti con schermi che sappiano non solo ripiegarsi su loro stessi ma anche rendersi trasparenti. Lo ha riportato LetsGoDigital, che ha trovato in Rete un brevetto ottenuto dalla casa giapponese in questi giorni e riguardante proprio un dispositivo dal display ...

Sony brevetta uno Smartphone pieghevole e trasparente : Anche Sony potrebbe avere qualche novità da lanciare nel corso del prossimo anno, così come sembra suggerire un nuovo brevetto del produttore nipponico L'articolo Sony brevetta uno smartphone pieghevole e trasparente proviene da TuttoAndroid.