Shia LaBeouf | e l' arte di indossare la giacca con le frange

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Il guardaroba diè composto da un abbigliamento sostanzialmente pratico e canonico: pantaloni sportivi grigi, scarponcini militari marrone chiaro e tonnellate di pullover. Tutta roba comune che lui sacon un tocco inimitabile di eleganza. Uno stile che deriva proprio dalla teatrale inclinazione dia mettersi in mostra e ha ispirato numerosi account Instagram e post su Reddit. Questa singolare tendenza si manifesta in una varietà di situazioni. A volte è proprio il modo in cui indossa le cose, tipo infilarsi i pantaloni della tuta quasi fino ai capezzoli. In altre è lo sfoggio di un inusuale dettaglio estetico, come quando fece spuntare da dietro la nuca una piccola treccia di capelli.Ma a volte è una singola, inaspettata eccezione al di fuori del suo solito stile militare e normcore: calzamaglia da corridore fluorescente,...