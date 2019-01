Shalpy parole dure sui social contro Ornella Vanoni

musicaetesti.myblog

: RT @Patriziabas662: @borraccino_ Ci voleva @scialpi per metterli a tappeto una vergogna non ci sono parole.. Complimenti al grande #Shalpy.. - raffaellanotar1 : RT @Patriziabas662: @borraccino_ Ci voleva @scialpi per metterli a tappeto una vergogna non ci sono parole.. Complimenti al grande #Shalpy.. - Patriziabas662 : @borraccino_ Ci voleva @scialpi per metterli a tappeto una vergogna non ci sono parole.. Complimenti al grande #Shalpy.. - rossellafas : @marcelloCirillo Proprio lei a far una battuta così... Assurdo davvero... Non ho parole... È che lui ha classe e q… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Al programma “Ora o mai più” dopo l’esibizione dicon Donatella Milani i due cantanti hanno ricevuto molte critiche da parte dei coach del programma.ha commentato l’esibizione dicosì dando un consiglio di stile a Donatella : ”ti do 6 perché sei una vittima, vittima di quel signore vestito così’’. Sul momento il cantante non ha ribattuto ma dopo alcuni giorni sull’accaduto, il cantante suiposta una foto della serata su “Instagram” e scrive e tagga la diretta interessata: ”Dedicato alla mummia -, sei troppo vecchia per capire ritirati è la cosa più giusta e etica che tu possa fare!”. Il cantante ormai trovate le, non si contiene più e durante una diretta “Facebook” continua: ”“Basta, la prossima volta chiederò il triplo dei soldi come fanno i miei colleghi.Grazie a me sono entrati in trend topic sabato. La prossima puntata ...