Serie B | ecco gli anticipi e i posticipi dalla 7° alla 12° giornata

Reggina - mercato stellare : ecco il nuovo 11 per l’assalto alla Serie B [FOTO] : CALCIOmercato Reggina – Si conclude con il botto il mercato portato avanti dalla Reggina, il club amaranto dopo l’arrivo del presidente Luca Gallo punta senza mezzi termini alla promozione senza passare dai playoff. Ultime ore caldissime per i calabresi che hanno chiuso altre trattative e completato una squadra già altamente competitiva. Per la porta è arrivato il secondo portiere Alessandro Farroni, in difesa il centrale ...

Meghan Markle in Suits 8? Dal possibile divorzio con il Principe Harry al ritorno nella Serie : ecco la verità : In questi giorni si è parlato di una possibile crisi tra Meghan Markle e il Principe Harry addirittura di una trattativa di divorzio in arrivo e dell'addio della nuova Duchessa alla famiglia reale, solo voci? Al momento sembra proprio di sì visto che lo stesso papà di Suits 8 crede poco al ritorno dell'attrice nella serie per il gran finale e al fatto che voglia mettere da parte il suo impegno con la sua famiglia per questo. Proprio durante ...

Format Serie B - le indiscrezioni : ecco tutte le ipotesi tra promozioni e ripescaggi al vaglio del Consiglio Federale. Le anticipazioni sui playoff : Format Serie B – L’ultima estate è stata caldissima per quanto riguarda il campionato di Serie B, non sono mancati i ribaltoni ed i colpi di scena sul Format tra sentenza, ricorsi, ripescaggi e riammissioni. Diverse squadre hanno tentato il salto di categoria attraverso il ripescaggio, stiamo parlando di Ternana, Pro Vercelli, Catania, Novara, Siena mentre l’Entella ha chiesto la riammissioni, nulla da fare alla fine con ...

Serie B - martedì l’Assemblea : ecco i temi trattati : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per lunedì 28 Gennaio 2019, alle ore 11.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per martedì 29 Gennaio 2019, alle ore 11.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti ...

Sky - ecco tutte le Serie tv in onda e on demand a febbraio : Cardinal - nuovi episodi dal 5 febbraio su LaFLast Kingdom - terza stagione dal 9 febbraio su Premium StoriesThe Walking Dead - seconda parte della nona stagione dall'11 febbraio su FoxTin Star - seconda stagione dal 15 febbraio su Sky AtlanticProven Innocent - prima stagione dal 22 febbraio su Fox CrimeGrey's Anatomy - seconda parte della 15sima stagione dal 25 febbraioDevious Maids - tutte le quattro stagioni dal 4 febbraio on demandRoom 104 - ...

Serie C - clamorosi ribaltoni di classifica : 34 punti di penalizzazione - ecco come cambiano le graduatorie : PENALIZZAZIONI Serie C – Il Tribunale federazione nazionale della Figc presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato su segnalazione della Covisoc 5 società di Lega Pro per diverse violazioni di natura amministrativa. Il Tfn ha inflitto 26 punti di penalizzazione e un’ammenda di 6000 euro al Matera (Serie C – Girone C), 4 punti di penalizzazione e un’ammenda di 1000 euro a Cuneo e Pro Piacenza (Serie C – ...

Serie A Fiorentina - ecco Terracciano : «Voglio rimanere dopo il prestito» : LA DRITTA DI PASQUAL - Terracciano è balzato agli onori della cronaca per la sua prestazione super contro il Milan: "Anche in altre occasioni ho fatto del mio meglio, ho dimostrato il mio valore in ...

Maserati Levante Vulcano : ecco la nuova Serie speciale dedicata a Europa e Asia : Sotto il cofano, lo Sport Utility Vehicle nasconde un motore V6 biturbo a benzina da 3 litri che sviluppa una potenza di 350 e 430 CV , a seconda della versione scelta, , progettato da Maserati ...

Serie B - è il giorno di Tumminiello al Lecce. Ammucchiata in zona playoff : ecco risultati e classifica : Grande bagarre nella zona playoff del campionato di Serie B: il Lecce, quarto, stacca Benevento e Verona. Oggi attesa la firma di Tumminiello.

Serie A - la Juventus ospita il Chievo : ecco dove seguire il match in Tv : Non sarà solo il Milan, impegnato in trasferta contro il Genoa, a scendere in campo domani (clicca qui per sapere dove seguire la gara in Tv), ma a distanza di qualche ora anche la Juventus, che ha battuto mercoledì i rossoneri nella finale di Supercoppa Italiana, affronterà la sua gara di campionato. L’impegno che attende […] L'articolo Serie A, la Juventus ospita il Chievo: ecco dove seguire il match in Tv è stato realizzato da ...

Serie A - Napoli-Lazio : ecco dove vedere la gara in Tv e in streaming : Già alla prima giornata del girone di ritorno il calendario propone una gara più che interessante per la lotta alla Champions: al San Paolo si sfidano infatti Napoli e Lazio, entrambe intenzionate a uscire dal campo con un risultato positivo per insidiare le “rivali”. Gli azzurri hanno l’occasione di allungare il vantaggio che li separa […] L'articolo Serie A, Napoli-Lazio: ecco dove vedere la gara in Tv e in streaming è ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : vincono le prime Brescia e Pro Recco. Sorprese Trieste e Lazio - sofferenza Sport Management : La prima giornata di ritorno del massimo campionato italiano di Pallanuoto riserva due Sorprese: la Lazio batte l’Ortigia per 9-8 al termine di una gara tiratissima, e il Trieste supera il Quinto per 10-9. Accarezza il colpaccio la Roma, che esce sconfitta 9-8 dalla trasferta a Busto Arsizio contro la Sport Management, terza forza del torneo. vincono facilmente le due di testa, con la Pro Recco che asfalta 16-3 il Bogliasco nel derby e il ...

Rugby Serie B - clamoroso tonfo della Sertori nel derby di Lecco : Come ormai accade da troppi anni, il campo di Lecco si è confermato proibitivo per la Sertori e con un punteggio che parla chiaro. Il risultato del primo tempo , 15-3 per i locali, con un solo calcio ...

«Vai Lecco - andiamo insieme in Serie C» : Un altro gol in amichevole. Un'altra bella prestazione dopo l'esordio in campionato. E Nicolò Vai, centravanti classe 1999, un cognome che è già un invito a correre, è lanciatissimo. Complice la ...