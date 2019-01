Sempre più svizzeri senza religione

"Cantieri veloci" e visita alla Tav - Salvini accelera sul dossier grandi opere. M5s Sempre più in difficoltà : Potrebbero arrampicarsi lungo la recinzione, urlare e cercare di avvicinarsi il più possibile. Il sistema di sicurezza a Chiomonte, sui luoghi dei cantieri dell'Alta velocità Torino-Lione, è al massimo grado. I No-Tav sono pronti ad accogliere il ministro dell'Interno che arriverà venerdì mattina: "Abbiamo una sorpresa per Matteo Salvini, che credo non sarà tale per lui", annuncia il leader storico dei ...

Gb : Sempre più homeless in centri urbani : ANSA, - LONDRA, 31 GEN - Cresce il numero delle persone che dormono all'addiaccio, esposte alle intemperie e ai pericoli, per le strade della maggiori città dell'Inghilterra. Lo rivelano i dati ...

Volkswagen - I tedeschi ordinano Sempre più diesel : I motori diesel sono destinati secondo molti a sparire dalla circolazione ma intanto pare che i tedeschi non vogliano abbandonare una delle icone della loro storia industriale. In Germania la Volkswagen sta infatti assistendo a una crescita degli ordini per veicoli a gasolio nonostante siano molte le città alle prese con frequenti blocchi della circolazione.Premiate le nuove tecnologie. La Casa di Wolfsburg ha precisato come nel 2018 la quota di ...

Emilia : il malaffare che imbarazza il Pd. In crisi di consenso e con le elezioni Sempre più vicine : A Carpi, nella città simbolo del potere rosso, uno scandalo coinvolge il vicesindaco dem. E il partito rischia di perdere le prossime elezioni. Un pericolo che corre in tutta la regione dove un tempo dominava. I Pm hanno messo sotto indagine diversi appalti. Coinvolta anche la Curia

Roma - un gruppo indecente Sempre più allo sbando : Considerato che vincere lo scudetto sarà praticamente impossibile, e che conquistare la Champions League sarà molto, molto complicato, il sospetto che anche per questa stagione la Roma sia destinata a ...

Bank of Japan Sempre più dovish : 'se necessario politica monetaria sarà ancora più accomodante' : "Non escludiamo alcuna opzione, nel caso in cui la banca centrale dovesse allentare ulteriormente la politica monetaria". E' quanto ha detto il vice governatore della Bank of Japan, Masayoshi Amamiya: ...

Il Paradiso delle Signore - spoiler all'8 febbraio : Marta e Vittorio Sempre più lontani : Lunedì 4 febbraio ha inizio una nuova settimana con la soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso delle Signore' che nel corso di questi mesi ha ottenuto un picco di ascolti rilevante. La concentrazione principale viene rivolta intorno al personaggio di Andreina, la cui presenza diventa sempre più ingombrante provocando la rabbia di Vittorio. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 8 febbraio svelano la grande attesa per l'inizio del ...

Il Ftse Mib punta Sempre più in alto. I titoli pronti a scattare : Un rimbalzo favorito tanto dalle attese di un accordo tra Usa e Cina in tema di "dazi", quanto da una politica monetaria che dovrebbe rimanere accomodante da parte della varie Banche Centrali, come ...

Mipel - borse e accessori fra stile e trend Sempre più sostenibili : Nella piazza di Scenario un allestimento valorizzerà le proposte di Mipel Tailor Made , il progetto di Assopellettieri per sostenere il made in Italy nel mondo. L'artigianalità di importanti aziende ...

Riso Gallo Sempre più sostenibile : in 3 anni -17% consumi energia : Roma, 30 gen., askanews, - Riso Gallo sempre più sostenibile: l'azienda ha condiviso i primi risultati del progetto 'Coltiviamo il Futuro', presentando le misure recentemente introdotte in materia di ...

Nilufar e Giordano - crisi Sempre più forte : il messaggio di lei preoccupa i fan : La crisi di Nilufar e Giordano non è finita: cosa sta succedendo alla coppia di Uomini e Donne? Giordano e Nilufar sono in crisi. Ormai è certo. Non compaiono più in foto e video come un tempo e non si scambiano nemmeno i “cuoricini” su Instagram. Perché forse i loro cuori sono andati in frantumi! […] L'articolo Nilufar e Giordano, crisi sempre più forte: il messaggio di lei preoccupa i fan proviene da Gossip e Tv.

L’Europa non molla : “L’accordo di divorzio non sarà rinegoziato”. Regno Unito Sempre più nel caos : "Il voto di ieri ha accresciuto del rischio di un ritiro disordinato del Regno Unito. Dobbiamo continuare a fare tutto il possibile per prepararci a tutti gli scenari, compreso il peggiore". Lo ha detto il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, accusando il parlamento britannico di essere "contro molte cose", ma di non avere "un piano" e "una soluzione operativa". "E' importante che l'Ue resti calma, unita e determinata", ha detto ...

Sempre più perfette le fotocamere sui Samsung Galaxy : l’acquisizione di Corephotonics lascia ben sperare : Consigliamo ai nostri lettori di iniziare a pensare alle prossime fotocamere a bordo dei Samsung Galaxy come a componenti Sempre più all'avanguardia e perfette. Il motivo è presto detto: il produttore asiatico ha appena acquisito una società israeliana che se ne intende e non poco di sensori. Il suo nome è Corephotonics ed è nota nel settore mobile per aver collaborato nel recente passato con Oppo. Il fatto che Samsung abbia accorpato ...

Nba - Bucks Sempre più in alto : ANSA, - ROMA, 30 GEN - Vincono i Bucks primi a est, continuano la discesa i Lakers ora addirittura fuori dalla zona playoff: questi i risultati più significativi del turno di stanotte in Nba. ...