“Sembra Un Film”, il nuovo singolo di Seba conquista le radio italiane

allmusicnews

: Che poi sedute sulla fila dietro della mia c’erano due con bibita e popcorn che facevano casino tirando su la bibit… - xlovesmalfoys : Che poi sedute sulla fila dietro della mia c’erano due con bibita e popcorn che facevano casino tirando su la bibit… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)Un, ildileDa Venerdì 18 Gennaio nelleè tornato, che dopo il grandissimo successo di DOMENICA D’ESTATE (ormai diventato un evergreen ancora oggi suonato in) e dopo le fortunate produzioni degli album di Mario Venuti e Alessio Caraturo, si è rimesso in gioco alla grande in prima persona con questo nuovissimo brano, presente nelle principali classificheEarone ed Airplay.senza dubbio uno dei Cantautori e Produttori (oltre che grande Autore) più prolifici e attuali della Discografia Italiana.“SEMBRA UN FILM” è il suoche anticipa un album tutto da ascoltare, dove i testi hanno un significato ben preciso e le melodie ci riportano sicuramente alla “Buona Musica”.Il brano è supportato da un video, un vero e proprio ...