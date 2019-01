Sea Watch verso Catania

Sea Watch lascia Siracusa : in mattinata a Catania | Un guasto ha ritardato la partenza : Il capo missione SeaWatch3 avrebbe chiesto di partire piùtardi per fare riposare l'equipaggio, ma la capitaneria di portoha ribadito l'ordine di levare le ancore e di dirigersi versoCatania. Ci vorranno oltre tre ore di tempo ancora per l'approdo nel porto etneo

A Catania i 47 migranti della Sea Watch : “Saranno accolti in sette Stati europei” : Alla fine la Sea Watch è autorizzata a lasciare le acque di Siracusa per il porto di Catania: ma a tarda sera ancora doveva riuscire a partire, bloccata da un problema al motore. I 47 migranti verranno sbarcati e trasferiti nell’hotspot di Messina, e dopo l’identificazione saranno distribuiti tra Germania, Francia, Portogallo, Romania, Malta, Litua...

Sea Watch - premier Conte annuncia : 'Sbarco dei migranti tra poche ore' : Fra poche ore inizierà lo sbarco dei profughi tenuti bloccati da diversi giorni sulla nave 'Sea Watch 3', imbarcazione dell'ONG stanziata a largo nelle acqua antistanti la città di Siracusa, in Sicilia. Ad annunciarlo è stato il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Attualmente, su disposizione del ministro degli interni Matteo Salvini, la motonave si sta dirigendo verso il porto di Catania, scelto per la presenza di centri ...

Anche la CGIL di Ragusa ha manifestato per la Sea Watch : Manifestazione di solidarietà a favore dei 47 migranti rimasti bloccati a bordo della Sea Watch, da parte della CGIL. Presente delegazione Ragusana

Conte : “Accordo con 7 Paesi - la Sea Watch ora può sbarcare”. Ma un guasto tecnico rinvia l’arrivo : La Sea Watch3 si sta dirigendo verso il porto di Catania, ma un guasto tecnico in tarda sera ha posticipato l’arrivo a domani mattina. Ora prevista, le 8. La scelta di accettare l’attracco in Sicilia è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l’accoglienza di minori. I maggiorenni saranno immediatamente trasferiti all’hotspot di Messin...

