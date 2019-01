Sea Watch in porto a Catania : fine dell'odissea - i 47 migranti in festa : La Sea Watch 3 ha attraccato nel molo di Levante, a Catania. Appena le manovre sono finite i migranti a bordo hanno festeggiato l'arrivo abbracciandosi tra di loro e abbracciando anche i...

La Sea Watch è arrivata a Catania - polizia a bordo : “La nave deve lasciare subito il porto” : Scortata da tre motovedette della Guardia di finanza, la Sea Watch 3 poco fa è finalmente arrivata nel suo «porto sicuro», 12 giorni dopo il salvataggio dei 47 migranti naufraghi al largo della Libia, sei giorni dopo l’arrivo in rada a Siracusa. La nave umanitaria della ong tedesca Sea-Watch è entrata nel porto di Catania intorno alle 10,10 di stam...

Il viaggio della Sea Watch - le immagini a bordo della nave. FOTO : Il viaggio della Sea Watch, le immagini a bordo della nave. FOTO Dei 47 migranti 15 sono minori. Hanno tra i 14 e i 17 anni e saranno ospitati in centri di accoglienza per minorenni. I maggiorenni andranno nell'hotspot di Messina. Salvini ha fatto sapere che solo uno o due resteranno in Italia, gli altri andranno all’estero. ...

Sea Watch - dal salvataggio dei migranti allo sbarco : le tappe del caso : Sea Watch, dal salvataggio dei migranti allo sbarco: le tappe del caso La nave ha salvato 47 persone al largo della Libia il 19 gennaio ma per 12 giorni, tra scontri e polemiche, all’imbarcazione è stato impedito di attraccare. Dopo l’arrivo a Catania, a dare accoglienza sono Germania, Francia, Portogallo, Romania, Malta e ...

La notte dei migranti sulla Sea Watch in attesa di sbarcare : Siracusa, 31 gen., askanews, - Ancora una notte al freddo a bordo della Sea Watch 3 per i 47 migranti da giorni in attesa di sbarcare in un porto sicuro. La nave è partita pochi minuti prima delle sei ...

Sea Watch - Edward Luttwak a valanga contro le Ong : "Gente che non ha voglia di lavorare. E Gino Strada..." : No, non usa mai giri di parole mister Edward Luttwak. Men che meno quando, a La Zanzara di Radio 24, con Giuseppe Cruciani parla di Ong, immigrazione e del caso Sea Watch. Il politologo americano parte subito a bomba: "Ong? È gente che non vuole andare a lavorare e che pensa che sia noioso stare in

Migranti : adulti nave Sea Watch attesi all'hotspot di Messina : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Sono attesi all'hotspot di Messina i 32 Migranti adulti che tra poco sbarcheranno al porto di Catania. Gli altri 15 minori, non accompagnati, saranno invece accolti nelle strutture adatte a Catania. L'hotspot di Messina è al momento vuoto. Da ieri sera, da quando si è

Sea Watch : Catania è una mossa politica : 9.45 E'attesa a breve la Nave Sea Watch nel porto di Catania con a bordo i 47 migranti. Ma dalla nave parte un Tweet: "Dobbiamo andare a Catania. Ciò significa che dobbiamo allontanarci da un porto sicuro, verso un porto dove c'è un procuratore noto per la sua agenda sulle Ong che salvano in mare. Se questa non è na mossa politica, non sappiamo cosa sia. Speriamo per il meglio, ma ci aspettiamo il peggio".

