Sea Watch | abbiamo sempre agito mossi da spirito umanitario

Sea Watch - blitz a bordo della Guardia di Finanza dopo lo sbarco : cosa significa questa mossa : Finito lo sbarco, terminata la festa dei 47 immigrati della Sea Watch - la nave tedesca battente bandiera olandese che ha terminato la sua odissea nel porto di Catania -, a bordo della Ong è salita la Guardia di Finanza. Un blitz a tempo record per interrogare l'equipaggio e per capire se nel recupe

Sea Watch - Daniela Santanchè svela la truffa della Ue : "Quanti ne rimarranno in Italia" : "Se vogliamo integrare bisogna offrire lavoro e il lavoro in Italia non c'è. Come tutti noi, proprio perché sono uguali a noi hanno bisogno di mangiare dormire e avere un tetto quindi finiscono nel circuito della delinquenza". Daniela Santachè, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, part

La Sea Watch 3 in porto a Catania - concluso lo sbarco dei 47 migranti : SIRACUSA - Si è concluso a Catania lo sbarco dei 47 migranti soccorsi dalla Sea Watch 3 e il pullman ha lasciato il porto in direzione Messina. Lo sbarco era iniziato in mattinata fra gli applausi ...

La Sea Watch 3 è approdata nel porto di Catania. Questa mattina, alle 5,30, è ripartita dalla rada di Siracusa, dove si trovava da cinque giorni. Il 19 gennaio, la nave umanitaria aveva soccorso 47 migranti, fra cui 15 minorenni. Il porto di attracco è stato indicato ieri pomeriggio, ma l'imbarcazione era ...

Migranti - ecco perché Sea Watch ha fatto rotta sull Italia. La ricostruzione che smentisce le accuse di Salvini e Toninelli : Nella storia dell'odissea della Sea Watch 3, la nave di una ong tedesca, battente bandiera olandese, che il 19 gennaio scorso ha soccorso nel Mediterraneo 47 naufraghi, e ha dovuto attendere per 12 ...

Finita l'Odissea della Sea Watch - lo sbarco a Catania : Roma, 31 gen., askanews, - Scortata dalle motovedette della Gdf alle 10.10 del mattino del 31 gennaio la Sea Watch 3 con a bordo i 47 migranti recuperati lo scorso 19 gennaio nel Mediterraneo, è ...

Sea Watch - un abbraccio e applausi per ogni migrante : Un abbraccio e applausi per ogni migrante che scende dalla nave Sea Watch da parte dell'equipaggio. E' il saluto dei componenti della nave dell'Ong per ognuno dei 47 migranti che stanno lasciando l'...

Catania : la Sea Watch è attraccata nel porto VIDEO : E' iniziata la discesa in porto dei 47 migranti che erano a bordo della nave Sea Watch salvati il 18 gennaio nel Canale di Sicilia. Sono i minorenni i primi a scendere dalle scalette della nave. 14 ...

Sea Watch 3 : appena effettuato lo sbarco a Catania : È arrivata alle ore 10:11 la nave tedesca che batte bandiera olandese Sea Watch 3 al porto siciliano. Dopo le procedure di rito per la sicurezza ha attraccato e si avviano le procedure per lo sbarco dei 47 migranti, di cui 15 minorenni non accompagnati, come già era stato anticipato dal premier Conte. La nave è stata scortata dagli uomini della guardia costiera tramite l'utilizzo di motovedette e dagli agenti della guardia di finanza. Nonostante ...

La Sea Watch è arrivata a Catania - sbarcati i 47 migranti a bordo : Catania, 31 gen., askanews, - La Sea Watch 3 con a bordo i 47 migranti recuperati lo scorso 19 gennaio nel mar Mediterraneo, è arrivata al porto di Catania ed ha attraccato nel molo di Levante. ...

Sea Watch 3 - Salvini : 'Mi auguro che ci sia un procuratore che voglia indagare sull'Ong' : Alle prime ore dell'alba di oggi la nave Sea Watch 3 ha levato le ancore e scortata da due motovedette della Guardia Costiera si è diretta, alla velocità di circa cinque chilometri l'ora, verso il porto di Catania che ha raggiunto nella seconda metà della mattinata. L'ordine di dirigersi verso il porto etneo è giunto ieri nel tardo pomeriggio. Questo approdo per consentire lo sbarco dei 47 migranti a bordo è stato scelto perché maggiormente ...

Sea Watch a Catania : a bordo festeggiano - Salvini in silenzio : La nave dell'organizzazione umanitaria Sea Watch, dopo essere rimasta al largo per 12 giorni vicino a Siracusa, è attraccata stamani al porto di Catania. La nave tedesca con bandiera olandese è partita alle 5:30 di questa mattina lasciando la rada di Siracusa per dirigersi verso un altro porto, come comunicato dalla capitaneria di porto. Sea Watch, i migranti a bordo festeggiano l'arrivo a Catania L'imbarcazione doveva partire un poco prima ma ...

Sea Watch - terrore e delirio : "Catania non è porto sicuro - c'è il pm Carmelo Zuccaro" : Fine dell'odissea per i 47 immigrati a bordo della Sea Watch, che dopo 13 giorni sbarcano al porto di Catania, tra sorrisi e in un clima di festa. A Catania, dunque. E non a Siracusa dove hanno trascorso gli ultimi giorni di stallo, prima che venisse raggiunto un accordo per la ridistribuzione con s