Se la fantastica signora Maisel ha un marito «da anni»

I vincitori ai SAG Awards 2019 per le serie tv con un omaggio ad Alan Alda : da La fantastica signora Maisel a Sandra Oh e This is Us : Nuovo giro di premi per il mondo delle serie tv e i suoi protagonisti e questa volta sono i SAG Awards 2019 a premiare i soliti noti (l'ormai lanciatissima La fantastica signora Maisel) e a lanciare ufficialmente la corsa verso gli Oscar, almeno per quelli che sono le star del grande schermo. Con orgoglio nella lista delle serie tv e dei premiati in questa sezione vorremo un po' aggiungere anche Rami Malek il nostro Mr Robot che ha spiccato ...