Sci alpino | Coppa Europa 2019 | Lindy Etzensperger vince il gigante di Tignes | Melesi

Sci alpino – Marsaglia e Casse quinti con lo stesso tempo nella prima prova di discesa di Garmisch - comanda Kilde : Marsaglia in gran forma, Casse sorprende: quinti con lo stesso tempo nella prima prova di discesa a Garmisch. Innerhofer e Paris nella top ten Matteo Marsaglia vuole stupire ancora, Mattia Casse lo ha già fatto. Sono loro i migliori azzurri nella prima prova di discesa effettuata a Garmisch, dove hanno stabilito il quinto tempo con 91 centesimi di distacco dal norvegese Alexander Aamodt Kilde. Il 33enne atleta romano, che sta ...

Sci alpino – Federica Brignone ce la fa! L’azzurra al via del gigante di Maribor : Federica Brignone torna subito in gara dopo l’infortunio di Garmisch: a Maribor occhi puntati sulle azzurre Federica Brignone sara al via del gigante femminile di Maribor, sesta prova stagionale di Coppa del mondo femminile di specialità. La ventinovenne valdostana, che nella caduta di domenica scorsa durante la discesa di Garmisch si è procurata una lieve distorsione al ginocchio sinistro con edema, ha preso parte alla sciata in ...

Sci alpino - discesa Garmisch 2019 : Kilde vince la prima prova - Casse e Marsaglia al quinto posto. Innerhofer e Paris in top ten : Aleksander Aamodt Kilde ha chiuso in testa la prima prova della discesa maschile di Garmisch. Il norvegese si è imposto con il tempo di 1’57”38, precedendo di 56 centesimi il francese Brice Roger e di 73 centesimi l’austriaco vincent Kriechmayr. In quarta posizione l’altro transalpino Adrien Theaux, staccato di 73 centesimi dal connazionale. In quinta posizione ci sono due azzurri, Mattia Casse e Matteo Marsaglia, ...

Sci alpino - Gigante Maribor 2019. Federica Brignone : “Ci provo - il dolore non è scomparso”. Sofia Goggia : “Non ho aspettative” : Federica Brignone rompe gli indugi e domani sarà al via del Gigante di Maribor, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La valdostana era caduta domenica scorsa durante la discesa di Garmisch procurandosi una lieve distorsione al ginocchio sinistro ma oggi ha preso parte alla sciata in pista insieme alle compagne e ha deciso di presentarsi al cancelletto di partenza in Slovenia. La 29enne ha espresso le proprie sensazioni ai ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : i convocati di tutte le Nazionali. L’elenco dei partecipanti : Dal 4 al 17 febbraio si disputeranno i Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) andrà in scena un grande spettacolo e verranno messi in palio 11 titoli (slalom, gigante, superG, discesa, combinata per entrambi i sessi e la prova a squadre). Di seguito i convocati delle Nazioni di riferimento. ITALIA: MASCHILE: Luca De Aliprandini Stefano Gross Christof Innerhofer Matteo Marsaglia Simon Maurberger Manfred Moelgg Dominik Paris Giuliano ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : i convocati degli USA - torna Lindsey Vonn! Mikaela Shiffrin pronta a dominare : Sono state diramate le convocazioni degli USA per i Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Spicca la presenza di Lindsey Vonn che dunque tornerà a essere protagonista sulla neve dopo il deludente weekend di Cortina d’Ampezzo al termine del quale aveva dichiarato che quelle in terra dolomitica potevano essere le sue ultime gare. Il fenomeno a stelle e strisce si sta attualmente allenando con ...

Sci alpino - gigante Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin vuole allungare in classifica - torna Sofia Goggia : Ultimo appuntamento prima dei Mondiali per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Maribor si comincia da domani con il gigante e poi spazio sabato allo slalom. Favorita numero uno sicuramente Mikaela Shiffrin, che ha l’obiettivo di allungare in testa alla classifica di specialità e soprattutto vuole confermarsi dopo la netta vittoria ottenuta nell’ultimo gigante di Kronplatz. L’americana ha un vantaggio di dieci punti ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in testa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : analisi convocati Italia. I possibili quartetti gara per gara. Fiducia ai giovani - Paris e Goggia le punte : L’Italia è fatta, la spedizione azzurra per i Mondiali 2019 di sci alpino è stata ufficialmente definita: 19 azzurri saranno protagonisti ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, il nostro contingente ha tutte le carte in regola per esprimersi su ottimi livelli nell’appuntamento più importante di tutta la stagioni. Le varie gare di Coppa del Mondo che si sono succedete da ottobre fino a oggi hanno offerto degli spunti molto interessanti ...

Sci alpino - niente gigante di Maribor per Luisa Bertani : la sostituirà Elena Curtoni : L’atleta azzurra ha deciso di rinunciare al gigante di Maribor, al suo posto ci sarà Elena Curtoni Luisa Bertani non parteciperà al gigante di Maribor in programma venerdì 1 febbraio. L’azzurra ha rinunciato alla gara in Slovenia e al suo posto è stata convocata Elena Curtoni: per la valtellinese dell’Esercito sarà la quinta partecipazione stagionale tra le porte larghe, il suo miglior risultato è stato il 27° posto a ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia - 19 azzurri a caccia di medaglia. Spiccano Paris - Goggia - Brignone e Innerhofer : Sono state diramate le convocazioni per i Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. L’Italia sarà protagonista nella nota località scandinava con 19 azzurri che andranno a caccia di grandi risultati: in palio 11 titoli, cioè quelli delle cinque discipline individuali (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata per entrambi i sessi) e quello della prova a squadre. La nostra Nazionale ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Velocità e gigante femminile per sognare - Delago outsider : Dal 4 al 17 Febbraio si disputeranno i Campionati del Mondo di sci alpino. Si gareggia in Svezia ad Are e l’Italia si presenta a questa rassegna iridata con grandi ambizioni e con l’obiettivo di cancellare la deludente prestazione di due anni fa, quando a St.Moritz la squadra azzurra riuscì a conquistare solamente una medaglia (il bronzo di Sofia Goggia in gigante). Proprio la bergamasca rappresenta la grande incognita di questi ...