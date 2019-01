Sardegna | il pappagallo ' Antoneddu' vola in tribunale | insieme al proprietario

Blastingnews

(Di giovedì 31 gennaio 2019)è un bellissimoAra, blu e giallo. Parla in nuorese, gioca a “murra” e tempo fa è diventato una star, perché è stato il protagonista del video di una canzone cantata da Francesco Gabbani: “Pachidermi e Pappagalli”. Ora iltile però – a sua insaputa – è finito pure in. Questo perché il suo attuale, Massimiliano Demontis (che gestisce la fattoria didattica e lo zoo-safari “Barbagia Struzzi”, nella vallata di Su Tuvuru, tra Oliena ed Orgosolo), ha ricevuto una denuncia da una commerciante, Barbara Corrias, che invece sostiene che “” sia il suo. Questo perché molto tempo fa (13 anni per l’esattezza) – mentre faceva le pulizie in casa – unerato dalla gabbia e da quel giorno non aveva più sue notizie. Da mesi insomma “” non è più unlibero: è stato infatti messo sotto sequestro giudiziario e affidato ...