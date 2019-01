Sanremo 2019 | Laura Chiatti ospite

STRISCIA LA NOTIZIA VS Sanremo 2019/ Video - la Rai : 'Conflitto d'interessi per Baglioni? C'è il diritto...' : STRISCIA la NOTIZIA contro Claudio Baglioni e il Festival di SANREMO per presunti legami tra i cantanti e la società di Salzano: la Rai chiarisce.

Sanremo 2019 - Marco Mengoni dal Teatro Ariston : "Ci vediamo qui" : Marco Mengoni con un post sui social conferma la sua presenza come ospite al Festival di Sanremo che inizierà martedì prossimo 5 febbraio. Il cantautore siede in platea al Teatro Ariston, sorridente e ...

Nek - la rivoluzione parte da Sanremo 2019 e sbarca a Verona : Nek è pronto ad affrontare la sfida del prossimo Festival di Sanremo , dal 5 al 9 febbraio, con 'Mi farà trovare pronto', brano che fa da apripista al prossimo progetto discografico in uscita in ...

Ermal Meta a Sanremo 2019 con Simone Cristicchi - i dettagli del duetto : “Non l’avrei fatto per molti” : A un anno dalla vittoria in Non mi avete fatto niente, Ermal Meta a Sanremo 2019 con Simone Cristicchi restituisce il favore all'amico e collega nella serata dei duetti, nella quale approderà sul palco del Teatro Ariston per supportare l'artista in gara con Abbi cura di me. Sentito da Vanity Fair a qualche giorno dal rilascio del cofanetto che contiene il concerto al Mediolanum Forum di Assago del 28 aprile 2018, Ermal Meta ha ribadito la ...

Sanremo 2019 : Marco Mengoni ospite al Festival : Marco Mengoni Ci sarà anche Marco Mengoni tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2019. Della partecipazione del cantante (in qualità di ospite) ad una delle cinque serate della kermesse si parlava ormai da giorni, ma l’ufficialità è arrivata solo oggi, dopo che lo stesso è stato avvistato nella Città dei Fiori per le prove al teatro Ariston. Al Festival 2019, Mengoni festeggerà i propri primi dieci anni di carriera, segnati nel novembre ...

Sanremo 2019 - intervista a Motta : «Sono curioso di vedere Achille Lauro» - : Ma poi sorride e aggiunge: «I temi sono l'amore e la politica. Per entrambe ci vuole la passione e bisogna prendere posizione. "Ti amo" è una delle frasi più politiche che ci siano!». Un testo sobrio,...

Ufficiale Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2019 come ospite - già in riviera per le prove : Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2019 da voce è diventato realtà. L'artista di Ronciglione sarà sul palco del Teatro Ariston per la quarta volta nella sua carriera, dopo il debutto nel 2010 quando partecipò con Credimi ancora classificandosi al terzo posto. Non è ancora dato sapere quale sia la serata a lui dedicata, ma è ormai certa la sua presenza dal momento che è già stato avvistato in riviera per le prove con l'orchestra in vista ...

Sanremo 2019 - giuria esperti : trattative con Ferzan Özpetek e Claudia Pandolfi (Anteprima Blogo) : In queste ore si sta definendo la composizione della giuria degli esperti del Festival di Sanremo che inizierà martedì 5 febbraio. Secondo quanto risulta a Blogo, sarebbero in corso trattative con il regista Ferzan Özpetek (Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Saturno contro, Napoli velata) e con l'attrice Claudia Pandolfi (Un medico in famiglia, Distretto di polizia, Baby). Quest'ultima lo scorso anno salì sul palco del teatro ...

Sanremo 2019 - Irama : «La mia storia di una ragazza ferita che vuole rinascere» /Video : di Paolo Travisi Verità è una parola che torna spesso quando Irama racconta delle sue canzoni. Verità 'come quella dei cantautori'. Guccini e De André sono i suoi miti. Ancora verità, per La ragazza ...

Sanremo 2019 - Serena Rossi ospite : Come già annunciato alcuni giorni fa su TvBlog, Serena Rossi farà parte dello stuolo di ospiti che calcheranno il palco del Teatro Ariston in occasione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 5 al 9 febbraio 2019. Serena Rossi, gli esordi e le fiction Artista tra le più apprezzate degli ultimi anni nel panorama dello spettacolo italiano, Serena Rossi ha dato prova di essere un vero e proprio talento ...

Sanremo 2019 - se il buongiorno si vede dai testi delle canzoni non siamo messi benissimo : Se il buongiorno di Sanremo si vede dai testi delle canzoni in gara c’è poco da stare allegri. Parolieri contemporanei in saldo, rimasticazioni di poetiche e stili, apnee rappettare in rima baciata, e il solito ermetismo nobile del dire a nuora perché suocera intenda. Intanto la classica chiamata alle armi del cuore. La parola “amore” esiste. E appare con assiduità in undici delle 24 canzoni che ambiscono alla vittoria. A cui vanno aggiunti ...