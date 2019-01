San Valentino | ' Una festa per unire tutti i ternani'

San Valentino - una sciarpa per festeggiare l'amore senza confini : l'amore universale, senza barriere, distinzioni di sesso. E anche quello, nobile, verso il mondo animale. È questo il messaggio che We are Knitters vuole lanciare per celebrare la festa di San Valentino. Il brand internazionale di moda, maglia e uncinetto, mette a disposizione gratuitamente ...

Pandora per San Valentino - Cupido fa centro per la festa degli innamorati [GALLERY] : Il potere della freccia di Cupido: ecco il tema del San Valentino 2019 targato Pandora Tradizionalmente, quando Cupido scocca la sua freccia, chi viene colpito è conquistato dal potere dell’amore. In un contesto contemporaneo, ci serviamo di questa iconografia della freccia di Cupido per dimostrare l’amore che possiamo sentire verso qualunque persona cara. Fare in modo che la freccia di Cupido colpisca il cuore di un amico, di ...

San Valentino : i migliori regali dal mondo della tecnologia : Cinque idee per stupire la tua dolce metà con un innovativo ed utile regalo ad alto tasso tecnologico

Regali di San Valentino beauty per lei : Indeciso su cosa regalarle per San Valentino? Ecco dei suggerimenti per acquistare i Regali beauty del momento, che la renderanno davvero felice! Regali di San Valentino per lei: prova con il beauty! San Valentino si avvicina e tu sei ancora a caccia di Regali? Alle donne piace sempre coccolarsi e curarsi al meglio, anche a quelle non appassionate del mondo beauty: quindi perché non approfittare della festa degli innamorati per donare un regalo ...

Alimentazione : 3 ricette sane e dolci per la colazione - da sfornare a San Valentino e non solo : Quale occasione migliore per concedersi qualche coccola in più se non a San Valentino? Per la festa degli innamorati mettiamo da parte per una volta tablet, Iphone, Instagram e Facebook e prendiamoci il giusto tempo per goderci insieme al nostro partner un risveglio all’insegna del piacere. Del resto se c’è un alimento che più si sposa con l’idea del dolce e delle coccole è il miele, soprattutto a colazione, dove la dolcezza è fondamentale sia ...

San Valentino - dal miele all'aglio : cibi afrodisiaci per scatenare la passione : 'Nonostante l'odore molto forte e sgradevole -conclude la specialista - l'aglio rientra nei primi tre cibi più afrodisiaci al mondo. Il principale principio attivo dell'aglio è l'allicina, una ...

Cambia la programmazione di Che Dio ci Aiuti 5 per Sanremo 2019 - la quinta puntata slitta a San Valentino : La programmazione di Che Dio ci Aiuti 5 Cambia in vista di Sanremo 2019. L'amata fiction Rai andrà in onda domani, 31 gennaio, con il quarto e ultimo appuntamento prima di una lunga pausa. Spazio quindi alla kermesse musicale, che si svolgerà dal 5 al 9 febbraio, e verrà trasmessa proprio su Rai1, il canale che ospita la serie con Elena Sofia Ricci. Per questo motivo la prima rete ha optato per il cambio programmazione di Che Dio ci Aiuti 5, ...

San Valentino - la vendetta perfetta? Dare il nome dell’ex a uno scarafaggio dello zoo : “A San Valentino dai il nome del tuo ex a uno dei nostri scarafaggi”. È questa l’iniziativa lanciata per la festa degli innamorati dall’Hemsley Conservation Center, uno zoo di Sevenoaks, a sud di Londra che, tra i vari animali, ospita anche diversi insetti. Compresi numerosi scarafaggi a cui ora è possibile Dare il nome del proprio ex o di quello di un amico. Il tutto per 1,50 sterline, ovvero poco più di 1,70€. Ad ...

Meghan Markle : c'è aria di crisi con il Principe Harry? Separati a San Valentino : l'account twitter di Kensington Palace che fa trapelare un'indiscrezione sulla coppia formata da Meghan Markle e il Principe Harry. I due non trascorreranno insieme il primo S. Valentino da duchi di ...

San Valentino 2019 – Una pausa benessere lussuosa e romantica da Aspria Harbour Club : San Valentino: da Aspria Harbour Club per vivere una favola. Un rituale wellness per celebrare l’amore tra charme, coccole e trattamenti di coppia “tailor made” Staccare la spina e trascorrere del tempo prezioso insieme a chi si ama, ritirandosi in un paradiso di relax dove sentirsi coccolati e viziati: c’è un modo migliore per trascorrere San Valentino? Aspria Harbour Club ha pensato ad un’offerta speciale per accogliere nella sua ...

San Valentino a tutto tartufo : ecco le ricette - i ristoranti e i consigli per stupirla : San Valentino è in arrivo, e insieme a lui la solita spolverata abbondante di ansia da prestazione. Già, perché soprattutto per le coppie fresche fresche di “ti amo” l'organizzazione di una serata speciale per la festa degli innamorati diventa l'ennesimo banco di prova per testare la dedizione del partner. Come sorprenderla, dunque, al di là dell'inevitabile mazzo di rose rosse? Regalandole un ...

Meghan Markle : c euro è aria di crisi con il Principe Harry? Separati a San Valentino : l'account twitter di Kensington Palace che fa trapelare un'indiscrezione sulla coppia formata da Meghan Markle e il Principe Harry. I due non trascorreranno insieme il primo S. Valentino da duchi di ...

Meghan Markle ed Harry starebbero per divorziare - divisi a San Valentino : Il gossip sulla famiglia reale, sta impazzando giorno dopo giorno. Secondo i pettegolezzi di corte, Meghan Markle e Harry starebbero per divorziare. I social, hanno diffuso l’indiscrezione che – ovviamente – non ha ricevuto alcuna conferma ufficiale. La bislacca “l’idea” inoltre, sarebbe opera della Regina Elisabetta in persona. E mentre gli estimatori della corona si chiedono se l’indelicatezza possa essere veritiera oppure no, una notizia è ...

Buon San Valentino 2019 : citazioni - lettera e migliori post Facebook : Buon San Valentino 2019: citazioni, lettera e migliori post Facebook Si avvicina il giorno di San Valentino 2019, che quest’anno cadrà di giovedì (naturalmente il giorno è il 14 febbraio, ma questo già lo saprete). Molte coppie hanno già organizzato una bella serata romantica, mentre altre staranno pensando di allungare un weekend con una gita fuori porta, magari all’estero approfittando di offerte low cost, oppure sulla neve. Tra le cose ...