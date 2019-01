Salvini? Lui è contro tutti Il nuovo audio Conte-Merkel

Matteo Renzi - crolla l'Italia e lui gode : 'Visto? Con Salvini e Di Maio...' : Matteo Renzi non ha perso un attimo. Appena usciti i dati Istat sull'economia , s'è armato di smartphone e sui suoi profili Twitter e Facebook è partito all'attacco del governo: 'Col nuovo governo l'Italia ha perso 76mila posti di lavoro e il Pil è per la seconda volta ...

Matteo Renzi - crolla l'Italia e lui gode : "Visto? Con Salvini e Di Maio..." : Matteo Renzi non ha perso un attimo. Appena usciti i dati Istat sull'economia, s'è armato di smartphone e sui suoi profili Twitter e Facebook è partito all'attacco del governo: "Col nuovo governo l'Italia ha perso 76mila posti di lavoro e il Pil è per la seconda volta in negativo. Siamo in recession

Vittorio Feltri e il voto sul processo a Matteo Salvini : "Luigi Di Maio non tornerà a fare il bibitaro" : L'esito sul voto al Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti si sta ormai delineando in modo chiaro, anzi secondo Vittorio Feltri il finale è facilmente prevedibile. Difficile, se non impossibile, che i senatori grillini mandino il leghista al processo

Diciotti - il retroscena su Carlo Nordio : c'è lui dietro al cambio di rotta di Matteo Salvini : La lettera di Matteo Salvini al Corriere della Sera, di fatto, ha marcato un cambio di passo e di strategia. Sul caso Diciotti e sulla richiesta del tribunale dei ministri, il vicepremier leghista ha detto che non deve essere processato, sottolineando le ragioni giuridiche della presa di posizione.

Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì : Matteo Salvini conta tre volte più di Luigi Di Maio : Matteo Salvini continua la sua crescita di consensi. Praticamente si può dire che il governo sia proprio lui, il vicepremier leghista. Infatti, secondo l'ultimo Sondaggio Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, è il ministro dell'Interno quello che co

Luigi Di Maio - il sospetto su Matteo Salvini nel M5s : "Sta cercando l'incidente" : Il governo dei sospetti. Il M5s spiazzato dalla richiesta di Matteo Salvini di votare contro il rinvio a giudizio sul caso Diciotti si interroga sul bivio letale a cui si trova ora di fronte: votare sì, di fatto aprendo uno scenario da crisi di governo, o seguire la linea del ministro degli Interni,

Annalisa Chirico : "Processo o no Matteo Salvini ne uscirà rafforzato - Luigi Di Maio no" : Matteo Salvini cadrà in piedi, Luigi Di Maio no. "Comunque vada la partita, se andrà a processo o meno, Salvini ne esce rafforzato", spiega Annalisa Chirico, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "Se va a processo sarà vittima dei giudici, se non ci andrà vuol dire che la sua linea sull'immi

Luigi Di Maio irritato con Salvini - il retroscena : "Telefonate roventi" - il M5s esplode sul caso Diciotti : Il "cambio di rotta" di Matteo Salvini non è tanto un imprevisto, quanto un terremoto per il Movimento 5 Stelle. La bomba Diciotti-migranti-giustizia rischia di far saltare in aria il governo ma ancora prima i grillini, che se voteranno no al rinvio a giudizio del leader leghista, come chiesto dallo

Diciotti - il voto segreto su Matteo Salvini che può smascherare il M5s : il grosso guaio di Luigi Di Maio : Il Movimento 5 Stelle sulla graticola della Sea Watch e dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. E il voto segreto in Senato potrebbe far precipitare la situazione. Ufficialmente, il partito guidato da Luigi Di Maio ha accolto favorevolmente "l'invito" del ministro degli Interni a vota

M5s e Luigi Di Maio - pagliacciata sul processo a Matteo Salvini : "Abbiamo cambiato idea" - perché sono finiti : Lo scacco matto non è più una ricostruzione giornalistica, ma la realtà dei fatti. Si parla della mossa con cui Matteo Salvini ha fregato il M5s, sempre più vicino al collasso. Il contesto è quello della richiesta di rinvio a giudizio del ministro leghista per il caso Diciotti: questa mattina, la le

Salvini e il caso Diciotti - Lega in pressing : "Processare lui è processare il governo" : processare Salvini equivale a processare il governo: lo dicono i capigruppo della Lega, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Un messaggio chiaro ai Cinque Stelle dopo che ieri Luigi Di Maio ha ...