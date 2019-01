Salvini è contro tutti Il nuovo fuori onda di Conte a colloquio con Merkel

Giuseppe Conte a Angela Merkel : "Salvini è contro tutti e chiude tutto. Ma io i migranti li prendo con l'aereo" : "Matteo Salvini è contro tutti e chiude tutto". È quanto detto da Giuseppe Conte ad Angela Merkel in un colloquio carpito a Davos da Piazza Pulita.Sull'immigrazione, Conte spiega: "Salvini chiude tutto. Ti ricordi di Malta? Ho detto donne e bambini li vado a prendere con l'aereo. Anche se Salvini aveva detto che i porti erano chiusi".Sul rapporto tra i due partiti di maggioranza, il premier afferma: "Sono molto determinato. La mia ...

Diciotti - per Conte votare contro l’autorizzazione a procedere non significa salvare Salvini : Conte difende Salvini: "Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico". Salvini a 'Porta a Porta': "Chi ha letto le carte sa cosa è successo, che è stato un atto politico. Lascio ai M5s la loro scelta, ma penso che voteranno di conseguenza, avranno le idee chiare"Continua a leggere

Meloni ad AdnKronos Live : "Se M5S vota contro Salvini è crisi" : AdnKronos, - "Se il M5S votasse contro Salvini, è automatica la crisi di governo". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite ad AdnKronos Live, parlando del caso Diciotti. E ...

Sea Watch - parte da Torino esposto di Legal team contro Salvini : "Dovere dell'Italia soccorrere i naufraghi" : Presentato alla procura di Siracusa con l'associazione "Lasciateci entrare": "Le convenzioni internazionali vincolano anche il nostro Paese a soccorrerli e sbarcarli al più presto in un porto sicuro"

Sea Watch - un esposto contro Salvini : 11.14 L'associazione "Lasciateci Entrare" e un gruppo di avvocati dell'associazione Legal Team Italia hanno presentato alla Procura di Siracusa un esposto contro il ministro dell'Interno, Salvini. Ai Pm si chiede di valutare, a carico del titolare del Viminale, ipotesi di reato che vanno dall'attentato alla Costituzione alla tortura, passando per abuso in atti di ufficio, sequestro di persona e violenza privata.

“Voterò contro il processo a Salvini”. Parla Sandra Lonardo : Roma. Il 16 gennaio 2008, l’allora ministro della Giustizia del governo Prodi, Clemente Mastella, annunciò alla Camera le sue dimissioni dopo che la moglie, Sandra Lonardo, era stata posta agli arresti domiciliari. Prodi cadde. Dieci anni dopo sono arrivate le assoluzioni piene. Oggi Sandra Lonardo

Migranti - scontro alla Camera tra Salvini e i deputati Pd. Il ministro : “Rassegnatevi all’evidenza dei numeri” : “Abbiamo tutti i numeri del caso: quello più significativo è che negli ultimi due anni sono sbarcati in Italia 300mila Migranti, con la nostra gestione siamo fermi a 23mila“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso del Question time alla Camera rispondendo a una interrogazione da parte di Marianna Madia. Salvini ha parlato di “un’immigrazione di massa sostenuta dai governi del Pd”, scatenando ...

'Linguaggio violento' - 'Inappuntabile'. Scontro Fornero-Salvini in diretta tv : Due domande, quelle rivolte da Elsa Fornero a Matteo Salvini durante l'ultima puntata di Di Martedì su La7. Quesiti cui il leader della Lega ha risposto e che hanno scatenato una reazione applaudita dal pubblico in studio."Poiché quota 100 non cancella la riforma Fornero ma si limita ad allentare i requisiti per il pensionamento, c'era bisogno di creare - anche attraverso il linguaggio spesso violento ha usato - tanto risentimento, persino odio ...