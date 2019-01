Salvini candidato alle Europee L' anticipazione di Affaritaliani it

(VIDEO) Fabrizio Corona : “Non mi sono candidato alle europee perché ero in galera” e su Salvini… : Fabrizio Corona alla presentazione del suo libro, parla anche di Matteo Salvini e della sua possibile carriera politica “Salvini usa i social nel modo migliore, prende i titoli e li ripubblica. Io utilizzerei la mia popolarità e il mio contatto con la gente per esprimere le mie idee”. Lo ha dichiarato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona alla presentazione del suo libro. Corona Salvini usa bene i social prende i titoli ...

Silvio Berlusconi candidato - Antonio Martino : "Salvini non c'entra - il Cav è oltre. Lui..." - soffiata privata : Dietro la candidatura di Silvio Berlusconi "c'è qualcosa di grandioso". Intervistato dal Tempo, Antonio Martino va dritto al punto: "Un uomo che a 82 anni, con la possibilità di godersi in piena libertà gli ultimi anni della sua vita decide di sacrificarsi e rimettersi in gioco non lo fa per vanità.

Silvio Berlusconi candidato - Antonio Martino : 'Salvini non c'entra - il Cav è oltre. Lui...' - soffiata privata : Dietro la candidatura di Silvio Berlusconi 'c'è qualcosa di grandioso'. Intervistato dal Tempo , Antonio Martino va dritto al punto: 'Un uomo che a 82 anni, con la possibilità di godersi in piena ...

Berlusconi ricandidato - Mara Carfagna spara sulla Lega : "Scemo e più scemo" - il deputato di Salvini demolito : Tra Mara Carfagna e la Lega la situazione si fa tesa. Dopo l'annuncio di Silvio Berlusconi della propria candidatura alle prossime europee, dal fronte del Carroccio la reazione è stata gelida. Qualcuno, come il deputato Igor Iezzi, ha commentato con un tocco di macabra ironia paragonando il Cavalier

Berlusconi candidato alle Europee - Salvini lo gela : 'Viva la democrazia' : Il 2018 è stato l'anno in cui la Lega si è presa lo scettro di partito leader del centro-destra. Ma anche quello in cui il Carroccio si è tuffato in un'avventura non pronosticabile alla vigilia delle elezioni: la formazione di un esecutivo con il Movimento Cinque Stelle regolamento da un contratto e, fino al momento, scricchiolante, ma mai in serio pericolo. Da tempo ci si chiede cosa accadrà all'intera coalizione con una Forza Italia che non ...

Europee - Salvini : “Berlusconi candidato? Viva la democrazia - il bello è che poi scelgono gli italiani” : “Berlusconi candidato alle Europee? Viva la democrazia, Viva le candidature: più gente si candida meglio è per tutti. Il bello della democrazia è che poi scelgono gli italiani”. Così Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi, rispondendo a chi gli chiede di commentare la candidatura di Silvio Berlusconi alle Europee. L'articolo Europee, Salvini: “Berlusconi candidato? Viva la democrazia, il bello è che poi scelgono gli ...

Salvini : faccia a faccia con Zedda - candidato governatore : In Prefettura a Cagliari, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Al vertice partecipa anche il sindaco di Cagliari e ...

Matteo Salvini lancia candidato Claudio Durigon - 'l'uomo delle pensioni'. Cosa darà in cambio a Giorgia Meloni : Si chiama Claudio Durigon la carta di Matteo Salvini per prendersi Roma e il Lazio. Secondo il Tempo , il leader della Lega pensa al sottosegretario al Lavoro, nato a Latina 47 anni fa, come candidato ...

Salvini : 'Io candidato dei sovranisti? Ne parleremo dopo il mio compleanno' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse