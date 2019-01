Salute | il cardiologo | “Lo sport all’aperto d’inverno fa bene”

meteoweb.eu

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Nei giorni piu’ freddi dell’anno, i cosiddetti “Giorni della Merla”, anche chi e’ abituato a praticare attivita’ fisica all’aperto rischia di farsi demotivare da basse temperature e clima avverso. Eppure, c’e’ piu’ di un buon motivo per alzarsi dal letto, coprirsi bene e affrontare il freddo per fare un po’ di: Consulcesi Club, realta’ di riferimento per oltre 100mila medici, in collaborazione con il portale web Sanita’ Informazione, ha voluto sfatare i falsi miti e stilare un utile vademecum grazie al professor Leonardo Calo’, Direttore UOC di Cardiologia del Policlinico Casilino.SERVE CONTINUITA’ NELLO. Molto spesso accade che una persona tenda a fare il possibile per tenersi in forma in estate, o comunque in condizioni climatiche favorevoli. Nelle giornate un po’ piu’ ...