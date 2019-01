Rugby | Sei Nazioni femminile 2019 | Scozia-Italia | le azzurre a caccia del colpaccio

Rugby - Guinness Sei Nazioni – O’Shea carica gli azzurri : “Scozia? Giochiamo per vincere - voglio l’intensità vista con l’Australia” : Concentrazione e sicurezza nelle parole del ct azzurro, Conor O’Shea, in vista dell’esordio nel Guinness Sei Nazioni 2019: l’Italia dovrà affrontare la Scozia con la stessa intensità mostrata con Giappone e Australia “Abbiamo preparato questa partita per vincerla, e non potrebbe essere altrimenti. Ma alla squadra, come sempre, ho chiesto di concentrarsi sulla performance. Il risultato è un mio problema. Intensità e ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni 2019 – Ecco la formazione titolare dell’Italia che affronterà la Scozia : Il commissario tecnico azzurro, Conor O’Shea, ha reso nota la formazione dell’Italia che affronterà la Scozia nella sfida d’esordio del Sei Nazioni: Parisse da Record, Ghirlandini fra i centurioni azzuri Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha reso nota la formazione che sabato 2 febbraio affronterà la Scozia al BT Murrayfield Stadium di Edinburgo nella prima giornata del Guinness Sei Nazioni ...

Scozia-Italia - Sei Nazioni Rugby 2019 : la formazione degli azzurri. Il XV varato da O’Shea : centesima presenza per Leonardo Ghiraldini : Conor O’Shea ha scelto i quindici titolari e le otto riserve per l’esordio nel Sei Nazioni che avverrà in Scozia sabato 2 febbraio alle ore 15.15. A Murrayfield rientrerà capitan Sergio Parisse, fuori per infortunio nei Test Match di novembre, che toccherà quota 135 presenze in azzurro e 66 apparizioni nel torneo (un record assoluto). Cap numero 100 invece per Leonardo Ghiraldini, infine esordio assoluto con la maglia della ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni 2019 – Ecco il 15 della Scozia per la sfida d’esordio contro l’Italia : Il ct della Scozia, Gregor Townsend, ha reso noto il 15 della formazione britannica che affronterà l’Italia nella sfida d’esordio del Guinness Sei Nazioni Gregor Townsend, commissario tecnico della Scozia, ha ufficializzato la formazione che sabato 2 febbraio alle 14.15 locali (15.15 in Italia) affronterà l’ItalRugby nel primo incontro del Guinness Sei Nazioni 2019, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del ...

Scozia-Italia - Sei Nazioni Rugby 2019 : la formazione degli scozzesi. Il XV varato da Townsend : prima per “l’australiano” Johnson : Greg Townsend ha scelto i quindici titolari e le otto riserve per l’esordio nel Sei Nazioni che avverrà in casa contro l’Italia sabato 2 febbraio alle ore 15.15. A Murrayfield il CT degli scozzesi farà partire dal primo minuto “l’australiano” Sam Johnson, che può giocare con la Nazionale avendo completato i tre anni minimi di residenza nel Paese. Sono ben sei i cambi operati dal tecnico rispetto all’ultimo ...

Scozia-Italia - Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : la formazione delle scozzesi. Il XV varato da Shade Munro : Anche la Scozia femminile ha scelto il suo XV: è stata comunicata la formazione che sfiderà l’Italia nella prima giornata del Sei Nazioni, che si giocherà venerdì 1 febbraio alle ore 20.35 italiane a Glasgow. Nell’ultimo confronto, disputato ad inizio novembre, ma in Italia, le azzurre si sono imposte per 38-0. Presenta così al sito federale il match il CT scozzese Shade Munro: “Ci siamo preparati al meglio per il Sei Nazioni ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Scozia-Italia. Le chiavi tattiche per provare a battere i britannici : Primo appuntamento per la nazionale italiana di Rugby nell’attesissimo Sei Nazioni 2019. Si comincia sabato in quel di Murrayfield: gli azzurri guidati da Conor O’Shea affrontano la Scozia padrona di casa a caccia di un risultato subito importante. In casa tricolore infatti la vittoria manca da addirittura tre edizioni del torneo: quattro anni fa Parisse e compagni riuscirono ad imporsi proprio contro gli scozzesi a domicilio. Visto il livello ...

Rugby – Sei Nazioni Under 20 : scelta la formazione per l’esordio dell’Italia : Italia U20: scelto il XV per l’esordio al Sei Nazioni contro la Scozia Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che venerdì 1 febbraio alle 19.30 locali (20.30 in Italia) affronterà i pari età della Scozia nel match d’esordio del Sei Nazioni Under 20. “Dopo tutto il lavoro fatto nella prima parte della stagione – ha commentato l’allenatore azzurro – non vediamo l’ora di ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i precedenti tra Scozia ed Italia. Scontro numero 27 - le vittorie azzurre sono otto. E il 5 febbraio 2000… : Sarà la sfida numero 27 quella che andrà in scena sabato nella giornata d’esordio del Sei Nazioni di Rugby tra Scozia ed Italia: il bilancio parla di otto vittorie azzurre e diciotto affermazioni scozzesi. Curiosamente alle sfide tra questa due Nazionali sono legati alcuni match molto significativi. La prima vittoria azzurra risale al 24 gennaio 1998, a poco più di un anno dal primo confronto tra le due Nazionali. L’Italia aveva già ...

Sei Nazioni Rugby 2019 : come vederlo in tv gratis e in chiaro. Calendario - orari delle partite e streaming : Ormai ci siamo: partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ...

Scozia-Italia Rugby - Sei Nazioni 2019 : orario d’inizio - tv e streaming. La data della partita : Manca pochissimo: partirà sabato 2 febbraio il Sei Nazioni di rugby degli uomini di Conor O’Shea. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: la selezione azzurra farà visita alla Scozia nella prima giornata, con calcio d’inizio alle ore 15.15. Si tratta forse della sfida più importante dell’intera manifestazione: l’avversario è quello maggiormente alla portata e l’Italia non deve ...

Scozia-Italia - Sei Nazioni Under 20 Rugby 2019 : la formazione degli azzurrini. Il XV varato da Roselli : Sta per alzarsi il sipario sul Sei Nazioni Under 20 di Rugby: come per uomini e donne la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia aprirà venerdì 1 febbraio alle 20.30 in Scozia, ed il responsabile tecnico della Nazionale italiana di categoria, Fabio Roselli, ha annunciato la formazione titolare per la gara d’esordio. Al sito federale ha parlato ...

Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di Rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 : le favorite. L’Italia punta al podio - Francia e Inghilterra un gradino sopra : Non solo gli uomini, come di consueto, in contemporanea con il torneo al maschile, che ovviamente attira le attenzioni della maggior parte del pubblico, scatterà anche il Sei Nazioni di Rugby al femminile. Se il XV guidato da Conor O’Shea continua a faticare tantissimo, con la vittoria in una partita che manca addirittura da tre edizioni, molte più soddisfazioni stanno arrivando dalla Nazionale del gentil sesso. Le azzurre, addirittura ...