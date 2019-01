Rottamazione 2019 : termini riaperti per ritardatari bis : le nuove scadenze : Buone notizie per chi ha saltato la scadenza del 7 dicembre 2018 per il pagamento delle rate scadute delle cartelle esattoriali comprese nella Rottamazione ter. Chi si è scordato, o non ha potuto procedere al saldo delle rate della Rottamazione-bis, avrà ancora tempo per farlo. Precisamente fino al prossimo 30 luglio 2019. Almeno così è scritto nel testo di un emendamento contenuto nel Decreto semplificazioni. Ricordiamo che il presente decreto ...

Rottamazione ter : probabile riapertura dei termini - salvo chi non ha pagato il 7 dicembre : La buona notizia per milioni di contribuenti - debitori si trova nel Decreto Semplificazioni. Il testo definitivo del Decreto è stato reso pubblico da poche ore e dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 12 febbraio 2019. E tra i circa 23 emendamenti sopravvissuti dopo i rilievi del Quirinale, che hanno indotto la maggioranza di Governo M5S - Lega a ritirarne ben 67 in quanto inammissibili,ve ne sarebbe uno che, se confermato, ...

Rottamazione-ter - oltre 205mila le domande : Così Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze e 'padre' del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2019. "La soluzione individuata - prosegue Bitonci- è ...

Rottamazione ter 2019 : modulo domanda online - come farlo in pdf : Rottamazione ter 2019: modulo domanda online, come farlo in pdf domanda Rottamazione ter 2019: come compilare il modulo È già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modulo della domanda di adesione alla Rottamazione ter delle cartelle esattoriali, altrimenti nota come Definizione Agevolata 2018. I contribuenti interessanti saranno tenuti a compilare il modello denominato DA-2018 per aderire alla Rottamazione delle cartelle con ...

Ripetizioni - multe - maternità - Rottamazione : tutte le novità 2019 per le famiglie : Per gli indennizzi va fatta richiesta al ministero dell'Economia. Corsia preferenziale per i risparmiatori con Isee sotto i 35mila euro. multe Aumenti per chi viola il codice Le violazioni del codice ...

Rottamazione ter : pubblicate istruzioni aggiornate dell'Inps per rilascio del DURC online : Come previsto dal Decreto Fiscale 119/2018 per poter ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, almeno in linea teorica, basta aver aderito alla terza edizione della definizione agevolata. Ma successivamente a questo occorre rispettare tutte le scadenze per ottenere la piena validità della certificazione di regolarità contributiva. Ecco perché, per chiarire definitivamente la questione, l'Inps il 28 dicembre scorso ha pubblicato il ...

Rottamazione ter - la domanda si potrà inoltrare anche online con il servizio Fai D.A. te : Fino ad aprile 2019 i contribuenti che hanno in sospeso cartelle esattoriali notificate tra il 2000 e il 2017 potranno richiedere la Rottamazione dei debiti esattoriali pagando la quota di multe o tasse non corrisposte in passato senza l'aggravio di interessi e sanzioni. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione il servizio online Fai D.A. te.Continua a leggere

Decreto fiscale in vigore da oggi. Che cosa c’è : da Rottamazione ter a definizione agevolata delle liti con le Entrate : Il Decreto fiscale è diventato legge. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sono Entrate in vigore il 19 dicembre la rottamazione ter, lo stralcio delle mini cartelle fino a mille euro e la fatturazione elettronica. Ma anche l’imposta sul denaro inviato via money transfer oltre i confini dell’Unione, la proroga del bonus bebé, la sanatoria sulle compravendite di ex-case popolari e la stretta sugli evasori dell’Rc auto. ...

Incentivi anche per scooter «verdi» - ecotassa ridotta e rispunta la Rottamazione : Il difficile compromesso M5S-Lega sulla cosiddetta “ecotassa” potrebbe concretizzarsi in un limite di 161 grammi di CO2 per chilometro per far scattare l’imposta e in un rinvio di tre mesi, a marzo, del meccanismo....

Cartelle esattoriali - per i “ripescati” la terza Rottamazione scade il 7 dicembre. Ma è solo la prima tappa : La rottamazione ter entra nella fase operativa con la scadenza del 7 dicembre. È infatti questo il termine ultimo per i 345mila “ripescati” delle precedenti edizioni che potranno rientrare nella procedura pagando le rate scadute fino al 31 ottobre con i bollettini di cui sono già in possesso. I contribuenti che aderiranno direttamente all’ultima versione della definizione agevolata avranno invece tempo fino al 30 aprile 2019 per presentare ...

Rottamazione cartelle - ultima chiamata entro venerdì o niente 'ter'. Dove si paga e le info utili : Rottamazione bis , ultima chiamata o niente Rottamazione ter: regolarizzare i pagamenti della prima per poter usufruire della seconda. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiama infatti alla cassa ...

