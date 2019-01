Roma | Zingaretti | Non ci sarà nessuna Malagrotta | basta con terrorismo - Romait

Virginia Raggi e Nicola Zingaretti litigano sulla discarica a Roma : Botta e risposta tra il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'oggetto del contendere è la possibilità di aprire una nuova discarica nella Capitale."Abbiamo sentito notizie allarmanti provenire dalla Regione - ha affermato Raggi -. Quel Pd che nel 2013 festeggiava la chiusura di Malagrotta oggi chiede la riapertura di una discarica a Roma, è gravissimo. In questa Aula siamo ...

Rifiuti - Zingaretti : «A Roma serve una nuova discarica». No di Raggi : «Difendiamo la città» : Roma Capitale dovrà essere autonoma per quanto riguarda gli impianti di smaltimento dei Rifiuti, e di conseguenza, visti anche i trend della raccolta differenziata, avrà...

Zingaretti : "A Roma serve una discarica di servizio" : Secondo noi Roma ha bisogno di una discarica di servizio . Siamo pronti a ricrederci se non fosse così, anche se io non lo credo. Bisogna, con grande responsabilità, individuare un sito". E' quanto ha ...

De Vito : no a discarica di Zingaretti a Roma : Roma – “Il M5S e il Comune di Roma si oppongono alla discarica che Zingaretti vuole fare nella Capitale. Quest’oggi sara’ presentata una mozione in Assemblea capitolina”. Lo scrive su Facebook il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito. L'articolo De Vito: no a discarica di Zingaretti a Roma proviene da RomaDailyNews.

Zingaretti-Valeriani : Roma deve avere discarica nei suoi territori : Roma – Roma Capitale dovra’ trovarsi una discarica nel suo territorio. E’ quanto emerge dalle linee guida del Piano regionale rifiuti, presentate dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e dall’assessore regionale, Massimiliano Valeriani, che istituiscono il sub Ato di Roma e quindi determinano l’obbligo per la Capitale di trovare dentro i suoi confini i siti dove localizzare gli impianti di trattamento e ...

Sicurezza - Toscana - Emilia-Romagna e Umbria deliberano il ricorso alla Consulta. Zingaretti 'Non chiuderemo gli sprar' : Il fronte delle regioni guidate dal centrosinistra si muove contro il decreto Sicurezza. Toscana ed Emilia-Romagna deliberano il ricorso alla Consulta. Umbria e Piemonte lo annunciano. Calabria e ...

Maria Elena Boschi al forum nella redazione di Leggo : "Alle primarie non voto Zingaretti". "Salvini fascista? No - ma prenda distanze". "Di Maio ha scaricato suo padre". "La Raggi a Roma non ha lasciato traccia" : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Rogo rifiuti - Zingaretti : aiuteremo Roma : 12.58 "Ci auguriamo e stiamo lavorando perché già in serata e alla vigilia del picco natalizio di produzione di rifiuti si sia in grado di risolvere il problema. Il Lazio farà di tutto per aiutare la Capitale". Così il Presidente della Regione Lazio Zingaretti sul Rogo al Tmb salario. "In collaborazione con l'amministrazione comunale stiamo ascoltando tutti. Si tratta di ricollocare un quantitativo molto importante di materiale. Siamo già ...