Roma sempre peggio | Di Francesco rischia

Roma - Totti a Trigoria - poi carica su Instagram : "Sempre con voi" : Il cielo su Trigoria stamattina era grigio, e non solo per la pioggia. La prima delle tre sfide 'molto importanti', come le aveva definite Di Francesco, ha lasciato strascichi nel gruppo per l'...

Roma : gli stessi problemi di sempre - da 3-0 a 3-3 : Se alla vigilia dell’insidiosa trasferta di Bergamo si fosse predetto il pareggio, sicuramente i tifosi giallorossi non avrebbero perso il sonno per la felicità ma si sarebbero serenamente accontentati. I valori assoluti delle due rose restano nettamente diversi. Però la realtà dice altro, con i bergamaschi addirittura in corsa per un posto Champions e i capitolini che rincorrono affannosamente il quarto posto. D’altronde la gara di ...

Milan-Napoli - un video con Romagnoli per dire no al razzismo : 'Rispetto per tutti - sempre' : Un video per dire no al razzismo, con protagonista il capitano Alessio Romagnoli . È questa l'iniziativa lanciata dal Milan in occasione della partita che i rossoneri giocheranno sabato 26 gennaio a ...

Roma - c'è sempre Ziyech nei pensieri di Monchi : Ci ha provato già in due finestre di mercato e ci riproverà la prossima estate. Monchi non ha mollato la pista Ziyech e -come riporta la Gazzetta dello Sport - la prossima estate proverà un nuovo assalto all'Ajax per il talento marocchino.

'Roma - è sempre bello' - live di Coez il 28 maggio al Palasport : ... Coez torna sul palco il 28 maggio al Palazzo dello Sport con il live 'Roma, è sempre bello'. …

Coez al Palazzo dello Sport di Roma per un concerto speciale : biglietti in prevendita per Roma - è sempre bello : Coez al Palazzo dello Sport di Roma per un live speciale. Roma, è sempre bello è il nome dell'evento in programma per il prossimo 28 maggio per il quale i biglietti saranno a breve in prevendita. Roma, è sempre bello riprende il titolo del nuovo singolo, E' sempre bello, disponibile dall' 11 gennaio scorso e lanciato il 10 gennaio con un doppio evento a Roma e a Milano. Il nuovo singolo di Coez è arrivato in modo inaspettato, ha debuttato al ...

Electrico Romantico di Bob Sinclar & Robbie Williams sta diventando sempre più virale - Bob Sinclar - : ... ma non poteva essere altrimenti visto e considerato che stiamo parlando due fra gli due artisti più amati e famosi al mondo. La canzone è in rotazione radiofonica dal 18 gennaio e a poche ore di ...

Roma - Zaniolo sempre più decisivo : e parte la caccia alla Champions : Anche come profeta se la cava bene. 'Serve vincere per entrare in zona Champions', aveva detto prima di scendere in campo. Missione compiuta, almeno per una notte, visto che la Roma passerà un sabato ...

Caritas - "Roma città sempre più povera". Aumentano diseguaglianze sociali e disoccupazione : Crescono povertà e diseguaglianze nella Capitale, con 21.149 persone che, nell'ultimo anno, hanno dovuto far ricorso alla Caritas. A dirlo è il "Rapporto sulle povertà a Roma: un punto di vista" ...

Roma non potrà usare sempre l'esercito per tappare le buche : "Fa parte delle visioni della difesa anche quella di concorrere insieme con le altre componenti dello Stato alla soluzione di alcuni problemi ma quando ci siano condizioni di straordinaria necessità ed emergenza". A "Settegiorni" su Rai Parlamento il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, parla di semplificazioni giornalistiche per la vicenda del Genio militare da impiegare per riparare le buche di Roma. ...

È sempre bello di Coez - il nuovo singolo presentato con un evento in contemporanea a Milano e Roma : È sempre bello di Coez è disponibile da oggi in radio e in digitale. Il nuovo singolo è stato presentato ieri sera attraverso un evento speciale che si è tenuto in contemporanea a Milano e a Roma. Coez ha scelto di proiettare sulle mura di un edificio storico alle Colonne di San Lorenzo a Milano e a Roma sulla facciata del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) il video ufficiale del nuovo singolo, È sempre bello, che nei prossimi ...

R.Mussolini : Roma sempre più pericolosa - non si fa nulla per proteggerla : Roma – “Ho appena letto su alcuni organi di stampa notizie in merito alla sparatoria avvenuta questa mattina poco dopo le 9 in zona Magliana. Pensare che il far west di oggi si sia verificato a pochi metri di distanza da un asilo nido dove ogni giorno le famiglie accompagnano i propri figli e’ davvero agghiacciante”. “Spaccio, rapine, stupri, omicidi sono, purtroppo, all’ordine del giorno. Sono molte le zone ...

‘Garincia’ - nel Romanzo di Jvan Sica gli anni Romani (e decadenti) della più forte ala destra di sempre : Quella di Manoel Francisco dos Santos è una storia fatta di molte luci e ancor più ombre. È la favola di un bambino fragile, a cui la poleomelite ha regalato una gamba più corta e un curioso soprannome: Garrincha. Ma è anche la leggenda di un campione che ha saputo vincere due Mondiali al fianco di Pelé prima di lasciarsi consumare dall’alcol e dai propri fantasmi. A raccontarla è Jvan Sica, blogger, autore teatrale e sceneggiatore con il ...

Roma - vacanze nella Capitale per l'ex Alisson : 'Sempre bello essere qui' Foto : vacanze nella Capitale per Alisson Becker, l'ex portiere della Roma ceduto in estate al Liverpool per 72 milioni di euro. Oggi l'ex Romanista ha trascorso la giornata a Roma postando una sua Foto su ...