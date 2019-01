Roma | il piano rifiuti della Regione Lazio | “Una nuova discarica nella Capitale” Raggi

Roma. Protezione Civile : approvato il nuovo Piano : Dopo dieci anni Roma Capitale si dota di un nuovo Piano di Protezione Civile per gestire le emergenze e pianificare

Roma - Chicco Testa : "Piano Ama è un fantastico libro dei sogni' : Le linee guida del nuovo piano industriale di Ama sono 'fantastico libro dei sogni'. Così Chicco Testa, presidente di Fise Assoambiente, commenta all'Adnkronos, il nuovo piano strategico della ...

Tulumello : nuovo Piano Protezione civile fondamentale per Roma : Roma – Il nuovo Piano di Protezione civile di Roma Capitale presentato oggi in Campidoglio “e’ un Piano fondamentale, i Comuni devono redigere i piani sulle nostre linee guida. Ora vedremo i contenuti, ma sembra un’ottima apertura di cantiere: vedremo la conformita’ alle linee guida e il livello di dettaglio delle attivita’ fatte”. “Mi auguro ci possa essere anche un confronto con Roma Capitale sui ...

Gestione delle emergenze : a Roma arriva un nuovo piano di Protezione Civile : Roma Capitale si doterà di un nuovo piano di Protezione Civile per gestire le emergenze e pianificare le operazioni di soccorso: la Giunta capitolina ha approvato il testo del nuovo strumento che subentrerà a quello attualmente in vigore risalente a 10 anni fa. “Dopo dieci anni, Roma Capitale avrà un nuovo piano di Protezione Civile. Un documento importante, organico, flessibile, in continuo aggiornamento. C’era bisogno di adeguare ...

Borrelli : bene Piano Protezione civile Roma - ma 12% comuni sprovvisti : Roma – “Il nostro sistema di Protezione civile poggia sul mondo del volontariato, che non ha mai fatto mancare il proprio apporto. Questo Piano presentato da RomaCapitale e’ moderno anche dal punto di vista degli strumenti utilizzati con una cartografia sul sistema Webgis. In questo modo il Piano di Protezione civile e’ fruibile per chiunque”. Lo ha detto il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, ...

Bagno di Romagna - piano di emergenza : subito alternanza scuola-lavoro e lezioni via web : Il sindaco di Bagno di Romagna ha predisposto un piano scuola per gestire la situazione di emergenza causata dalla chiusura della E45. 'Nella giornata di oggi - spiega Baccini - sono stato in continuo ...

Rifiuti Roma - Costa : Regione Lazio entro un mese chiuderà piano regionale - : ... più che di emergenza, dove era necessario assicurare, da una parte, la transizione da un sistema di gestione dei Rifiuti inconciliabile con il futuro che ci aspetta, appunto l'economia circolare, ...

Terremoto di oggi in Romagna - l’esperto : “Il Governo istutuisca un piano nazionale di ricostruzione di edifici vulnerabili” : Il Terremoto, di questa notte in Emilia Romagna, ci ricorda che “la regione è soggetta da millenni a una spinta geodinamica” dell’Appennino verso il mare Adriatico. E’ fondamentale quindi porre attenzione a “come, quando e in che modo si costruisce” per evitare danni. Lo spiega Gabriele Ponzoni, ad Agenzia Stampa Italia, segretario generale della Federazione europea dei geologi che raggruppa 45.000 professionisti appartenenti alle associazioni ...

Torna a Roma 'Evoluzione' - in primo piano l'olio di qualità : ..., capo panel esperto in analisi sensoriale, lo chef Giuseppe Capano che presenter il libro "Semplicit in cucina" e Tom Mueller, giornalista autore di "Extraverginit : Il sublime e scandaloso mondo ...

Roma - potenziato il piano freddo : accoglienza per 1533 persone : Roma Capitale ha attivato nuove strutture per l’accoglienza delle persone senza fissa dimora: sono quindi disponibili 80 posti tra le strutture aperte presso la Stazione Termini, presso la Stazione Tiburtina e presso la Casa di Riposo di Roma Tre. Resteranno inoltre aperte le Stazioni della Metropolitana di Piramide e Flaminio. Questi posti si aggiungono al piano freddo messo a punto dall’Amministrazione capitolina e operativo già ...

Roma - 'Atac è salva'. Via libera dei creditori al piano di concordato preventivo : Passaggio fondamentale per risanare l'azienda indebitata per circa 1,5 miliardi di euro. La sindaca Raggi: 'Salvi 11 mila posti lavoro' - L'Assemblea dei creditori di Atac ha dato parere favorevole al ...

Piano salvaolio. Manifestazione di Coldiretti a Roma : Misure - è la richiesta unanime - per salvare un settore strategico per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l'economia e l'occupazione. In questo scenario per rimanere competitivi e ...

Carige - i Commissari domani a Roma : pronta la bozza per un piano di mercato : domani gli incontri al Fondo interbancario e in Banca d’Italia. Prime bozze per un piano di «pulizia» della banca senza aiuti di Stato....

Roma - Mancini nella lista di Monchi : il piano del direttore sportivo : Roma Mancini – La Roma è al lavoro per il mercato, un lavoro duro quello di Monchi che è chiamato a rinforzare una rosa che deve diventare competitiva per la lotta Champions. Monchi lavora in questi giorni già per l’estate, oltre che per (eventuali) riparazioni invernali. Ed infatti è confermato l’interesse per Gianluca Mancini, 22 anni, […] L'articolo Roma, Mancini nella lista di Monchi: il piano del direttore sportivo proviene da ...