Rocca Priora calcio | I cat | Perugini ci crede | «Siamo cresciuti tanto rispetto a

Rocca Priora (calcio - I cat.) - Mazzi : «Spiace per com’è andata nel derby - ma guardiamo avanti» : Roma – Il Rocca Priora non riesce a spiccare il volo nel derby di Monteporzio contro l’Atletico. Dopo le vittorie con Novauto e Montelanico, la squadra di mister Paolo Lunardini è stata frenata sul campo dei “cugini” in un match molto sentito e agonisticamente acceso. «E’ stata una partita tosta come ci aspettavamo e l’abbiamo affrontata con alcune assenze importanti – dice il portiere classe 1987 Alessandro Mazzi – Nel primo tempo, ...