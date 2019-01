Risponde bene il Samsung Galaxy S7 Vodafone | patch gennaio via OTA

Taylor Mega nella bufera - Boldi la difende : 'Hai fatto bene a Rispondere in quel modo' : Taylor Mega, l'influencer naufraga de L'Isola dei Famosi, è finita nell'occhio del ciclone dopo aver scritto sui social che in Honduras sarebbe rimasta solo tre settimane. La conduttrice del reality, Alessia Marcuzzi, ha chiesto alla ragazza il motivo di tale convinzione, dato che alcuni hanno sospettato che ciò fosse frutto di una strategia predeterminata. La giovane ha provato a discolparsi, ma probabilmente le sue argomentazioni non sono ...

Messi Risponde all'invito di Ronaldo : 'Io in Italia? Sto bene al Barcellona. La nostra è stata una rivalità sana' : Non ho bisogno di alcun cambiamento, sono nella miglior squadra del mondo. Le mie sfide ed i miei obiettivi si rinnovano ogni anno e non voglio andare via". Nostalgia di Pep e... Neymar! In quattro ...

Filone 'favori-sesso' : l'avvocata Benedetta Martina Risponde alle domande del gip : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Elia Fongaro Risponde a Elisa Scheffler : "Una persona a cui voglio bene ma non stavamo insieme" : "Qualche mese fa abbiamo iniziato a frequentarci, l'ho sempre supportato. Ci siamo salutati e non potevo sapere quello che sarebbe successo dentro la casa. Non so se sia vero amore tra Jane ed Elia, un po' ha giocato, almeno con me. Se lui decide di intraprendere questa relazione con Jane dovrebbe almeno essere rispettoso verso le persone che gli sono state vicine. Io sono single, avrei preteso più chiarezza, penso che un vero uomo non si ...

Sci alpino - Stefano Gross ottimista dopo l’infortunio : “Il ginocchio Risponde bene - spero di gareggiare in Val d’Isere” : Stefano Gross prosegue la propria attività di recupero dopo l’infortunio occorsogli la scorsa settimana durante un allenamento a Madesimo. L’azzurro aveva riportato una lesione parziale del tendine sovraspinoso della spalla sinistra oltre a una lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una brutta caduta che ha compromesso parzialmente la stagione del nostro slalomista che attualmente sta affrontando un ...