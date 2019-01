Rifiuti | Zingaretti | Non ci sarà nessuna Malagrotta | basta terrorismo

Rifiuti - Zingaretti : «A Roma serve una nuova discarica». No di Raggi : «Difendiamo la città» : Roma Capitale dovrà essere autonoma per quanto riguarda gli impianti di smaltimento dei Rifiuti , e di conseguenza, visti anche i trend della raccolta differenziata, avrà...

Rifiuti - audizione Raggi e Zingaretti in commissione d'inchiesta : La sindaca Virginia Raggi e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti , rispettivamente il 21 e il 6 febbraio, sono stati convocati in commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei Rifiuti in ...

Rogo Rifiuti - Zingaretti : aiuteremo Roma : 12.58 "Ci auguriamo e stiamo lavorando perché già in serata e alla vigilia del picco natalizio di produzione di rifiuti si sia in grado di risolvere il problema. Il Lazio farà di tutto per aiutare la Capitale". Così il Presidente della Regione Lazio Zingaretti sul Rogo al Tmb salario. "In collaborazione con l'amministrazione comunale stiamo ascoltando tutti. Si tratta di ricollocare un quantitativo molto importante di materiale. Siamo già ...