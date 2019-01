Renzi al governo | fermatevi E Osho | ma che stai sulla #seawatch?

Recessione - Renzi : governo M5S-Lega porta l'Italia a sbattere : 'Il governo gialloverde porta l'Italia a sbattere', attacca il Pd dopo che del quarto trimestre 2018 hanno certificato la Recessione tecnica del Paese, anticipata ieri dallo stesso presidente del ...

Recessione - Renzi : governo M5S-Lega porta l'Italia a sbattere : 'Il governo gialloverde porta l'Italia a sbattere', attacca il Pd dopo che i dati Istat sul Pil del quarto trimestre 2018 hanno certificato la Recessione tecnica del Paese, anticipata ieri dallo ...

Matteo Renzi altra critica verso il governo : “Lino Banfi meglio di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

Matteo Renzi altra critica verso il governo : “Almeno Banfi fa meno danni di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

DIETRO LE QUINTE/ Zingaretti e "l'operazione Calenda" per rottamare Governo e Renzi : La proposta di una lista unitaria alle europee fatta da Carlo Calenda ha smosso le acque nel Pd. E Nicola Zingaretti avrebbe molto da guadagnarci

Renzi avverte gli italiani sul governo : 'Gridavano onestà - ci prendono per il naso' : L'avvento in politica di Matteo Renzi coincise con l'esplosione dei social a livello nazionale ed internazionale. Pur accusando Matteo Salvini di farne abuso, occorre sottolineare come lui fu uno dei primi a veicolare il proprio messaggio politico attraverso Facebook e Twitter, al punto da farsi strada come rottamatore della vecchia politica parlando ai giovani attraverso mezzi che gli erano più familiari. E ancora oggi, che non è più al ...

Renzi : "Questo governo è un palloncino - può scoppiare" : Il Foglio oggi pubblica una lettera di Matteo Renzi che risponde a un'altra lettera pubblicata ieri dallo stesso giornale e firmata da Umberto Contarello, noto scrittore e sceneggiatore (che ultimamente collabora soprattutto con Paolo Sorrentino). Ebbene Contarello ieri aveva coniato il neologismo "vuotanza" che unisce "speranza" e "vuoto". Lo scrittore, in riferimento alla parabola politica di Renzi, ha scritto:"Non è una parola maestosa, ...

Carige - Renzi : 'governo ha fatto bene - un copia-incolla del decreto su Mps' : 'All'epoca ci hanno insultato per quello che facevamo e poi hanno fatto come noi' ,commenta amaro l'ex premier in un'intervista sul Sole 24 Ore. 'Mi piacerebbe che il Pd votasse a favore del decreto ...

Renzi : "Questo governo è un palloncino - può scoppiare" : Il Foglio oggi pubblica una lettera di Matteo Renzi che risponde a un'altra lettera pubblicata ieri dallo stesso giornale e firmata da Umberto Contarello, noto scrittore e sceneggiatore (che ultimamente collabora soprattutto con Paolo Sorrentino). Ebbene Contarello ieri aveva coniato il neologismo "vuotanza" che unisce "speranza" e "vuoto". Lo scrittore, in riferimento alla parabola politica di Renzi, ha scritto:"Non è una parola maestosa, ...

Governo - Renzi : Conte ha mentito a italiani su rapporti con Alpe : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Renzi : "Questo governo è un palloncino - può scoppiare" : Il Foglio oggi pubblica una lettera di Matteo Renzi che risponde a un'altra lettera pubblicata ieri dallo stesso giornale e firmata da Umberto Contarello, noto scrittore e sceneggiatore (che ultimamente collabora soprattutto con Paolo Sorrentino). Ebbene Contarello ieri aveva coniato il neologismo "vuotanza" che unisce "speranza" e "vuoto". Lo scrittore, in riferimento alla parabola politica di Renzi, ha scritto:"Non è una parola maestosa, ...

Banca Carige - 5 miliardi dal Governo per salvare i conti/ Ok Commissione Ue al Dl : Renzi vs Salvini-Di Maio : Salvataggio Banca Garige, Governo spinge per nuove emissioni e ricapitalizzazione: 5 miliardi di spesa, Renzi, 'vergognatevi Salvini e Di Maio'

CARIGE - GOVERNO LEGA-M5S SALVA LA BANCA/ Renzi attacca Di Maio e Salvini : Bagnai - 'Eredità vecchio Governo' : BANCA CARIGE SALVAta da GOVERNO: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Carige - Governo Lega-M5s salva la banca/ Renzi attacca - Di Maio replica : 'Quante balle sue e dei giornali!' : banca Carige salvata da Governo: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier