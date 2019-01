Reddito | ecco i lavori sociali a Roma | anagrafe | porta a porta e servizi turistici

Reddito di cittadinanza e quota 100 pensioni - Mattarella firma il decreto : ecco cosa prevede : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decretone con cui vengono introdotte le due misure cardine del governo: Reddito di cittadinanza e quota 100 in tema di pensioni. L'iter parlamentare del provvedimento partirà dal Senato. ecco cosa prevede il testo e come funzionano le due misure.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza o secchezza vaginale? Ecco la gaffe dei comunicatori a 5 stelle : I delatori del Movimento 5 stelle puntano il dito, da sempre, verso la presunta incapacità politica dei leader del partito e contro l’eccessiva scaltrezza dell’equipe di comunicazione del Movimento di Peppe Grillo, accusata spesso di manipolare la realtà per ottenere consensi. Questi comunicatori a 5 stelle sarebbero insomma una sorta di ‘macchina perfetta’, se fosse vero che, come dicono gli avversari, hanno fondato il ...

Reddito di cittadinanza - ecco il gioco di prestigio con cui si fa ‘scomparire’ la povertà : Come per ogni gioco di prestigio che si rispetti, anche in quello che accompagna le misure per introdurre il Reddito di cittadinanza, l’oggetto della magia, una volta esibito al pubblico entusiasta, è destinato a scomparire. Il Reddito di cittadinanza è uno strumento pensato per rispondere al problema della diffusione della povertà prodotto da decenni di politiche di austerity e neoliberiste. Un aumento di stanziamenti economici per aiutare le ...

Dall'Inps ai "navigator" : ecco tutti gli ostacoli per il Reddito di cittadinanza : Il reddito di cittadinanza è ormai alle porte. Il sussidio grillino dovrebbe debuttare ad aprile dopo il varo del decretone avvenuto qualche settimana fa. Ma sul reddito minimo cominciano ad arrivare alcune "ombre". Di fatto i rappresentanti delle agenzie per il lavoro mettono dei paletti sulla formazione dei Navigator: "Se mai assumeranno questi 10 mila navigator ci vorranno almeno 8/10 mesi di formazione per fare in modo che siano utili ai ...

Poste si gode 5 milioni di nuovi clienti (e altrettante commissioni) : "Le card per il Reddito sono pronte - ecco come funziona" : Si tratta di uno "strumento che non stigmatizza chi la usa, il destinatario del reddito non deve sentirsi imbarazzato, per legge ci devono essere differenze da una normale PostePay ma non saranno molto riconoscibili". A dirlo in una intervista al Fatto Quotidiano è Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste, che dal 6 marzo si occuperà di consegnare ai cittadini che ne faranno richiesta la tessera per l'accesso al reddito ...

Il Reddito di cittadinanza è nato morto? Ecco il referendum abrogativo : nato da un appello di Vittorio Feltri su Libero, l'asse anti reddito di cittadinanza ha già visto convergere due dei quattro...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - decreto approvato : ecco i punti chiave : “In poco più di 20 minuti il Consiglio dei ministri ha deciso di fondare un nuovo welfare state in Italia che aiuta le persone in difficoltà”: con queste parole il vicepremier Luigi Di Maio ha presentato alla folla dei giornalisti il decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100, approvato nella serata di ieri, 17 gennaio 2019. Un giorno che lo stesso di Maio ha definito storico. Un provvedimento che si attendeva da tempo, perché in realtà ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - ecco come funzionano : Dopo il vertice di maggioranza di ieri, il Consiglio dei Ministri ha varato il «decretone» cha dà il via a Quota 100 e Reddito di cittadinanza (RdC). Il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno spiegato le novità dei proveddimenti che partiranno ad aprile con risorse pari a 22 miliardi di euro. Quota 100 Per il triennio 2019-2021 si potrà andare in pensione in via sperimentale con un'età di 62 anni e 38 anni di ...

Reddito cittadinanza e Quota 100 - ecco come funzionano : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni. ecco il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi. Il decreto - si legge - dal prossimo aprile dl Reddito e della pensione di cittadinanza per i soggetti e i nuclei familiari in condizioni di ...