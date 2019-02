Recessione | Di Maio | “Governi precedenti hanno mentito” Padoan | “Dichiarazioni infami e

Italia in Recessione 'tecnica' - pil -0 - 2%. Mai così male da 5 anni. Conte : 'niente allarmi. Di Maio accusa i governi Pd : L'Istat ha certificato un ulteriore rallentamento dell'economia Italiana nel quarto trimestre. E' il secondo calo consecutivo col segno meno. 'Le nostre misure rilanceranno la crescita nel secondo semestre' è stata la reazione del premier mentre il suo ...

[Il caso] Dopo "il boom economico" - Di Maio plaude al "boom del lavoro". Ma è Recessione e i contratti stabili sono diminuiti : Stavolta la potente macchina della comunicazione a 5 Stelle ha fatto cilecca. Ha sbagliato giorno. E ha sbagliato lo slogan. "Se lo diciamo lo facciamo" è la campagna che ieri mattina Luigi Di Maio ha ...

Italia in Recessione - Pil -0 - 2%?. Palazzo Chigi : «Niente manovra bis». Di Maio accusa il Pd : Un «netto peggioramento» dell'industria e del settore agricolo, un «andamento stagnante» del terziario: è la fotografia di un Paese che, dopo cinque anni, frena e...

Di Maio e i barattoli del cambiamento. Dal boom economico alla Recessione : Roma. Dopo 36 ore di coma davanti alla piroetta di Salvini – “mi faccio processare”, “no non mi faccio processare” – Luigi Di Maio riemerge con uno slogan fresco della ditta: “Noi facciamo quello che diciamo”. Non si sa bene se la rivendicazione di coerenza si riferisca al “Salvini deve rinunciare a

L'Italia è in Recessione - Di Maio : 'Governi precedenti hanno mentito' : ... impossibile non considerare la situazione internazionale, gravata dalle incertezze sulla guerra dei dazi tra i colossi dell'economia mondiale, dal rallentamento dell' export tedesco e da una Brexit ...

Italia in Recessione - Di Maio e Conte 'Colpa di Renzi'/ L'ex Premier 'Ridicoli - con noi 14 mesi di crescita' : Italia in recessione, Di Maio e Conte "Colpa di Renzi"/ L'ex Premier replica: "Ridicoli, con noi ci sono stati 14 mesi di crescita"

Recessione - Di Maio : “Governi precedenti hanno mentito”. Padoan : “Dichiarazioni infami” : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo aveva già anticipato ieri, oggi è arrivata la conferma dell’Istat: l’Italia è in Recessione tecnica, perché per due trimestri consecutivi, il terzo e il quarto del 2018, ha registrato una contrazione del PIL. Conte annuncia la Recessione: "Ripartiremo nel secondo semestre" L'Italia rallenta la corsa. Ad annunciarlo è stato il Premier Conte che, ...

Istat - Italia in Recessione. Pil -0 - 2% nel quarto trimestre. Di Maio : governi prima di noi hanno mentito. Padoan : parole infami : E «siccome abbiamo una fase di rallentamento che viene dall'economia globale, la reazione dell'Italia deve essere su due assi: investimenti privati e pubblici». Giudizi preoccupati arrivano anche dai ...

Pil in calo e Recessione - Di Maio : governi precedenti hanno mentito - : Dopo i dati dell'Istat il premier, a cui le opposizioni chiedono di riferire in Parlamento, rassicura: "Non abbiamo ragione di perdere la fiducia". Il vicepremier contro i passati esecutivi: "Non ci ...

Recessione - Renzi attacca Di Maio : “Tragedia disperata di un uomo ridicolo”. Poi l’ironia sui navigator : “Come i forestali…” : “Siamo in Recessione e naturalmente Di Maio dà la colpa Pd, ai governi precedenti, a me. È la tragedia disperata di un uomo ridicolo”. È la replica, affidata a un video pubblicato sui social, di Matteo Renzi alle parole del ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico dopo i dati diffusi dall’Istat sul quarto trimestre. L’ex presidente del Consiglio, poi, ironizza sui navigator, paragonandoli ai “forestali del ...

Recessione - PIL ITALIA ANCORA IN CALO NEL 2018/ Di Maio con Conte : "Governi Pd hanno sempre mentito" : Pil in CALO nel quarto trimestre 2018: dati Istat, l'ITALIA è in RECESSIONE. Conte e Tria "Non drammatizziamo". Di Maio, 'colpa dei Governi Pd'

Recessione - Di Maio : “Non abbiamo avuto modo di incidere sull’economia del 2018. Colpa governi precedenti” : “I dati Istat sul Pil testimoniano una cosa fondamentale: chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha mai portato fuori dalla crisi e il fallimento della legge di Bilancio di Gentiloni“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Camera. Il leader del M5s ha anche aggiunto che “non ci sarà bisogno di correggere le stime, nonostante siamo in una congiuntura economica ...

Italia in Recessione. Di Maio all'attacco : 'Governo precedente ha mentito'. Conte : 'Rilancio nel 2019' : "I dati Istat sul Pil testimoniano una cosa fondamentale: chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha mai portato fuori dalla crisi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in ...

Recessione Italia - Di Maio : 'I governi prima di noi hanno mentito' : Questa è una manovra espansiva e permette di spendere velocemente i soldi che mettiamo nell'economia". Infine, sul lavoro, i dati "ci dicono che siamo ai minimi nella disoccupazione dai tempi pre-...