Recessione | Di Maio | “Chi c’era prima di noi ci ha mentito” Pd e Fi | “Colpa del governo

Istat : pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018 : Recessione tecnica. Di Maio : bugie dai vecchi governi : Confermata la recessione tecnica anticipata ieri dal premier Conte: l'economia italiana nel quarto trimestre 2018 ha registrato una contrazione dello 0,2%: si tratta del secondo trimestre...

L’Italia è in Recessione - ma Di Maio e Salvini litigano coi numeri di Bankitalia e Fmi : "Stagnazione", dice il ministro dell'Economia Tria: produzione e Pil immobili, senza crescita. "recessione", sostiene la Banca d'Italia, temendo che anche il secondo trimestre del 2018 sia stato a crescita negativa (i dati ufficiali arriveranno il 31 gennaio).C'è differenza tecnica, tra i due fenomeni. Ma non così rilevante. Dal punto di vista dell'andamento dell'economia italiana, tra crescita 0 e crescita -1, un fatto emerge con ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Se Recessione - mettiamo in sicurezza i più deboli' : PENSIONE DI cittadinanza 'Quando parliamo di rivoluzione nel mondo del lavoro non parliamo solo di un'erogazione di soldi a chi è in difficoltà ma anche di un percorso nuovo in cui lo Stato ti aiuta ...

Di Maio : se ci sarà Recessione mettiamo in sicurezza i più deboli : ... sottolineando: "Noi non faremo come quelli di prima che durante la crisi hanno tagliato le fasce più deboli per aiutare quelle cosiddette grandi lobby che dovevano far girare l'economia e quando le ...

Festa M5S per il Reddito - Di Maio : Recessione? Metteremo in sicurezza i più deboli : «Se mai ci sarà la recessione con il Reddito di cittadinanza noi Metteremo in sicurezza le fasce più deboli, non faremo come gli altri». Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio...

M5s festeggia reddito e quota 100. Di Maio 'Se ci sarà Recessione - metteremo in sicurezza i più deboli' : 'Con il reddito di cittadinanza, se mai ci sarà la recessione, noi metteremo in sicurezza le fasce più deboli, non faremo come gli altri'. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio dal palco dell'evento ...

Pensioni - Di Maio su Banca d'Italia : parla di Recessione dopo reddito e Q100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 21 gennaio 2019 vedono arrivare nuovi commenti sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza da parte del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, dopo il rapporto di Banca d'Italia sul rischio di un ritorno in recessione della nostra economia. Nel frattempo dall'opposizione proseguono le forti critiche ai provvedimenti avviati con il "decretone", in particolar modo per quanto concerne la vicenda dei lavoratori ...

Allarme Bankitalia : 'Italia a rischio Recessione'. Di Maio : 'Stime apocalittiche' : La scure non era inattesa ma è ugualmente pesante. Per il 2019 anche la Banca d'Italia taglia fortemente le stime di crescita del Pil dall'1% allo 0,6% con una possibilità di 'recessione tecnica', ...

Di Maio dice che arriverà il 'boom' - ma per Banca d'Italia è già Recessione : Roma. Luigi Di Maio dichiara che stiamo entrando in una fase di "boom economico", la Banca d'Italia sostiene che siamo entrati in recessione. E' vero che il vicepremier sa prendere i voti e ha dalla ...

Di Maio dice che arriverà il “boom” - ma per Banca d’Italia è già Recessione : Roma. Luigi Di Maio dichiara che stiamo entrando in una fase di “boom economico”, la Banca d’Italia sostiene che siamo entrati in recessione. E’ vero che il vicepremier sa prendere i voti e ha dalla sua la “volontà popolare”, ma alla Banca centrale sanno fare meglio i conti e la realtà non si lascia

Luigi Di Maio - anche Bankitalia lo smentisce : "A un passo dalla Recessione" : "Quando parlate, voi dovreste rendervi conto del ruolo che ricoprite". La frase, pronunciata da un esponente del Pd ospite oggi 18 gennaio a Sky Tg24, cade a fagiolo pensando a quanto Luigi Di Maio disse pochi giorni fa e guardando invece i dati sul Pil diffusi da Bankitalia. Il vicepremier e minist

Renzi : 'Con noi il Pil era positivo - con Salvini e Di Maio torneremo in Recessione' (VIDEO) : E' il giorno dopo l'approvazione del così detto "decretone". Lega e Movimento Cinque Stelle esultano per aver portato a compimento il progetto di regalare agli italiani Quota 100 e reddito di cittadinanza. Due misure fortemente osteggiate dalle opposizioni, che non le ritengono funzionali alla crescita del paese, ma mero assistenzialismo o sistemi per distribuire denaro a fini elettorali. Matteo Renzi parla ancora una volta attraverso la sua ...

"Macché boom - è Recessione". Confindustria contro Di Maio : ... 'saremmo tecnicamente in recessione, ma per dirlo bisogna aspettare la panoramica completa sull'intera economia; bene che vada si andrà in uno stato di stagnazione', ha spiegato Messori aggiungendo ...