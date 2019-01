Razzismo | partite sospese al secondo richiamo | le dichiarazioni di Raffaele Cantone

Razzismo allo stadio - la Figc riduce da tre a due i passaggi per la sospensione delle partite : La Figc ha annunciato il cambio della procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di episodi razzisti, riducendo da tre a due i passaggi (squadre al centro del campo e al secondo episodio squadre negli spogliatoi), fermo restando che l'autorità competente per la sospensione delle p

Razzismo negli stadi - cambia la procedura per la sospensione delle partite : squadre negli spogliatoi dopo 2 episodi : La FIGC cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di cori razzisti: dopo due episodi (e non più 3) le squadre andranno direttamente negli spogliatoi dopo i recenti episodi di Razzismo che hanno caratterizzato le ultime giornate del calcio italiano, la FIGC ha deciso di intervenire per modificare la procedura riguardante la sospensione temporanea delle partite. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il ...

Ancelotti : “Violenza e Razzismo all’estero sono stati debellati - come è sotto gli occhi di tutti. Partite vanno interrotte” : “come allenatore ho avuto la fortuna di vivere all’estero per 9 anni e certe cose all’estero sono state debellate. Quello che hanno è sotto gli occhi di tutti. Non è una cosa tanto complicata”. L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti interviene così sulla questione violenza e razzismo negli stadi durante un incontro all’università Vanvitelli. Dopo il caso degli ululati razzisti all’indirizzo di Kalidou ...

Napoli-Sassuolo - Ancelotti : 'Razzismo? Interrompere le partite sarebbe un segnale forte. Per Allan nessuna offerta' : Milik nel primo tempo, Fabian Ruiz nel secondo. Il Napoli archivia la pratica Sassuolo e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà il Milan. Una partita dal sapore particolare per Carlo ...

Ancelotti : «Non è un dramma interrompere le partite per Razzismo» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Rai Uno dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo: Adesso mancano solo 4 partite per vincere la Coppa Italia «4 anche se la prossima è abbastanza complicata e avvincente. Oggi l’abbiamo interpretata bene, non si sa mai cosa può accadere dopo la sosta» Come sarà affrontare il Milan per Ancelotti «Ne abbiamo ogni 3 giorni di partite e sarà un periodo particolare, ma se ...

Violenza e Razzismo continuano a tenere banco - governo ‘apre’ a stop partite - : Violenza e razzismo continuano a tenere banco nel calcio. Mentre a Roma la festa per i 119 anni della Lazio da' occasione a 300 ultra' per nuovi incidenti, l'eventuale 'gestione' di cori razzisti e ululati negli stadi di calcio italiani fa sempre discutere: dopo il no di Salvini all'idea di fermare le partite e la replica del Napoli, pronto ad abbandonare il campo, arrivano le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo ...

Razzismo negli stadi - Giorgetti sconfessa Salvini : 'Sì alla sospensione delle partite' : "Il Napoli ha ribadito la volontà di fermarsi qualora si verificassero nuovi buu nei confronti dei suoi calciatori? L'ho detto, siamo nella dimensione sportiva e delle regole del mondo dello sport", ...

Giorgetti : “Stop a partite per Razzismo? Valgano regole Fifa e Uefa” : "Per gli ululati all'interno delle competizioni sportive è giusto che facciano il loro corso le regole sportive", ha detto il sottosegretario allo sport. L'articolo Giorgetti: “Stop a partite per razzismo? Valgano regole Fifa e Uefa” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Seedorf : «Non fermiamo le partite per il Razzismo - servono leggi e gesti alla Dani Alves» : “I razzisti vanno identificati ed espulsi” Interessante intervista concessa da Clarence Seedorf al Corriere della Sera. Per Seedorf le partite non dovrebbero essere fermate in caso di cori razzisti. servono norme chiare, è per l’individuazione dei razzisti e la loro espulsione dagli stadi. E auspica gesti clamorosi che disinneschino il razzismo, come quello che fece Dani Alves che raccolse e mangiò la banana che un razzista gli aveva ...

Razzismo - il Napoli non segue Salvini : stop alle partite in caso di cori : Il Napoli calcio non intende seguire Matteo Salvini. La società azzurra conferma la linea della fermezza, confermando l’intenzione di prendere iniziative in campo, anche clamorose, se si ripetessero cori razzisti durante le partite. A riferirlo è l’agenzia l’Adnkronos che cita fonti del club partenopei, dopo il tavolo sulla sicurezza di ieri e le dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sull’intenzione di non fermare ...

Salvini sposa la legge degli ultrà : «Niente partite sospese per Razzismo - né divieto di trasferte» : I cori discriminatori da oggi sono protetti Il calcio italiano e gli ultrà hanno trovato un ottimo paravento. Matteo Salvini ha posto l’Italia del calcio fuori dell’Europa, come peraltro avevano già fatto Gravina (presidente Figc) e Nicchi (arbitri) con le loro dichiarazioni. Non ci saranno partite sospese per buu razzisti né tantomeno per cori discriminatori. Alla domanda precisa: “e se dovesse ripetersi quel che è successo a Milano ...

Bernardi - fermare partite contro Razzismo : Mister secolo, parlando degli ultimi episodi durante la consueta conferenza pre-gara della sua squadra, ha tenuto a sottolineare che "c'è senza dubbio differenza" fra il mondo del calcio e del volley.

