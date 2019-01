Quantic Dream è attualmente al lavoro su un nuovo engine

Detroit : Become Human ha venduto circa 3 milioni di copie e Quantic Dream punta ad espandersi : A 8 mesi dalla pubblicazione siamo a circa 3 milioni di copie vendute nel mondo come esclusiva PlayStation. Il gioco ha registrato fortissimi consensi in Giappone e in tutta l'Asia. " Cage ha poi ...

Detroit : Become Human ha venduto circa 3 milioni di copie e Quantic Dream punta ad espandersi : Detroit: Become Human è l'ultima fatica di Quantic Dream pubblicata in esclusiva PS4 lo scorso marzo, il titolo ha riscosso un notevole successo, con circa 3 milioni di copie vendute. Come riporta WCCFTECH, durante una recente intervista il fondatore di Quantic Dream David Cage ha commentato questo risultato, svelando inoltre che la compagnia punta ad espandersi dai circa 200 dipendenti assunti al momento a 300:"Detroit potrebbe essere qualcosa ...

Quantic Dream saluta Sony e porta i suoi giochi anche su altre piattaforme : Quando parliamo di Quantic Dream è inevitabile pensare a capolavori come Heavy Rain, Beyond Two Souls o il recente Detroit Become Human. Fino ad oggi Quantic Dream sviluppava e pubblicava giochi solo su console Playstation, ma la situazione è cambiata grazie all’entrata in scena del colosso cinese NetEase e al termine del contratto con Sony. Quantic Dream pubblicherà giochi anche su console Microsoft Fino ad oggi ...

La compagnia cinese NetEase collaborerà con Quantic Dream nello sviluppo di nuovi titoli : La compagnia cinese NetEase è da poco entrata in Quantic Dream come azionista di minoranza al fine di investire per "lo sviluppo e la creazione di nuovi giochi di prossima generazione." Per chi non la conoscesse, Quantic Dream è la compagnia francese creatrice di Heavy Rain, Detroid: Become Human, Beyond Two Souls e Fahrenheit.Come riporta Polygon, NetEase non è nuova a questo tipo di manovre, in effetti l'anno scorso investì 100 milioni di ...