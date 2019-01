Protezione Civile | allerta per forte maltempo e abbondanti nevicate domani al centro-nord

Nuova allerta meteo per i Campi Flegrei : ecco il comunicato della Protezione Civile : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia meteo ...

Agenzia per l’Italia Digitale e Dipartimento Protezione Civile firmano accordo di collaborazione : Implementare e valorizzare l’ecosistema Digitale della Protezione Civile attraverso un percorso condiviso che metta a sistema conoscenze e competenze reciproche. Questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto ieri a Roma, tra il Dipartimento della Protezione Civile e AgID – Agenzia per l’Italia Digitale. L’accordo triennale – siglato dal Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, e dal Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ...

Maltempo : in Veneto Protezione Civile dichiara stato di attenzione per l'1 e il 2 febbraio : Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - Una nuova fase di intenso Maltempo sta per interessare il Veneto, con precipitazioni estese e persistenti, con quantitativi abbondanti, con nevicate consistenti specie in quota e forti venti meridionali in quota e, a tratti, su costa e pianura limitrofa. Sulla base di

Sessanta motoseghe per la Protezione Civile : ... che si è espressa attraverso i volontari che si sono messi fisicamente a disposizione, ma anche attraverso i tantissimi cittadini che hanno voluto fare delle donazioni e attraverso il mondo ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora instabile - dalla sera peggioramento con neve al Nord-Ovest : Nella giornata di domani, ultimo giorno di Gennaio, avremo ancora condizioni di spiccata instabilità atmosferica. Un peggioramento è atteso in particolar modo nella serata sui settori tirrenici,...

Maltempo Venezia : domani consegna di 60 motoseghe alla Protezione Civile : L’assessore regionale del Veneto Gianpaolo Bottacin consegnerà domani 60 motoseghe, offerte dall’azienda “Stiga”, alle associazioni di volontariato che sono intervenute e che continuano a lavorare per il ripristino delle aree boschive nelle località montane del Veneto colpite dal Maltempo dello scorso autunno. La cerimonia – informa la Regione – si svolgerà alle ore 11.00 nella sede della Protezione Civile a ...

A Varese i funerali di Stato per Zamberletti - 'padre' della Protezione civile : Folla a Varese per i funerali di Giuseppe Zamberletti. Alla cerimonia presenti Mattarella e Conte 29 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Allerta Meteo - arriva la Tempesta dei Giorni della Merla : forte maltempo e tanta neve - ecco l’avviso ufficiale della Protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo sul Mediterraneo centrale di un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica, determinerà da domani, una fase di maltempo su gran parte delle regioni settentrionali con nevicate anche a bassa quota ed un rinforzo della ventilazione sulle regioni centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo Protezione Civile : domani maltempo diffuso e nevicate fino in pianura al centro-nord : Una nuova perturbazione associata ad aria fredda proveniente dal Nord-Europa apporterà maltempo diffuso domani sull'Italia. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso fino a bassa quota al...

Varese - Mattarella e Conte partecipano ai funerali di Stato per il padre della Protezione Civile Giuseppe Zamberletti : Si è svolto a Varese il funerale di Stato di Giuseppe Zamberletti, ex ministro e padre della Protezione civile morto sabato all’età di 85 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accompagnato il feretro fuori dalla basilica di San Vittore, dopo aver salutato i familiari di Zamberletti, al termine delle esequie celebrate dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Alle esequie anche il presidente del ...

Protezione Civile Lombardia : al via la formazione di 24 mila operatori : E’ stata approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, una delibera che dà il via alla riorganizzazione della formazione presso la Scuola superiore di Protezione civile attraverso uno schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Croce Rossa Italiana. Al centro del Protocollo, oltre a una serie di proposte innovative per il prossimo triennio ...

Maltempo Potenza - si ritorna verso la normalità : effettuati 200 interventi dalla Protezione Civile : La situazione sta tornando alla normalità a Potenza dopo le abbondanti nevicate cadute per due giorni nella scorsa settimana mentre in provincia permangono disagi, soprattutto in alcune aree che presentano maggiori difficoltà nei collegamenti per l’orografia del territorio. Il sindaco di Potenza, Dario De Luca, ha definito ”del tutto eccezionale” la fase meteorologica appena passata che si è rivelata, secondo il primo ...

Meteo Protezione Civile domani : stabile al centro-nord - disturbi al Sud : Nella giornata di domani il tempo risulterà stabile al centro-nord, mentre avremo qualche disturbo al Sud. Vediamo il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Martedì 29 Gennaio...

Morto Zamberletti - padre della Protezione Civile. : Zamberletti riguardo all'importanza del ruolo ricoperto dalla scienza nel campo della previsione e prevenzione dei rischi connessi con eventi naturali e antropici, al servizio di una società moderna ...