Playstation | cinque curiosità sulla console Sony

Tra Playstation Plus e i cinque videogiochi più attesi di inizio 2019 : Sarà un 2019 da ricordare sul fronte videogiochi su PlayStation Plus. La tendenza che vede ormai l’online primeggiare sulle modalità tradizionali in single-player sarà confermata. Ma sarà come sempre la qualità dei titoli a fare la differenza e, in questo senso, c’è davvero tanto da aspettarsi già da questi primi mesi. Dopo un rapido sondaggio in redazione, abbiamo scelto i cinque giochi più attesi fino a primavera inoltrata, ispirati anche ...