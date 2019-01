Più poteri per controllare i nidi privati in casa I genitori alleati

Stop alle partite - la Figc darà Più poteri agli arbitri : Modifica dell’articolo 62 del Noif La Figc ha preso un impegno con il comunicato diffuso lunedì scorso al termine del vertice poi sciaguratamente commentato da Salvini in conferenza stampa. In quella nota, la Figc ha scritto che intendeva accorciare e semplificare la procedura per la sospensione di una partita in caso di cori discriminatori prevedendo un primo richiamo con l’altoparlante a gioco fermo e a centrocampo e un successivo ...