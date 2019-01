Pisa - chiuso cavalcavia sulla superstrada per cedimenti strutturali?

Chiuso cavalcavia vicino alla superstrada Firenze- Pisa -Livorno : “Cedimenti strutturali gravi” : Il cavalcavia sulla Firenze-Pisa-Livorno è stato Chiuso per cedimenti strutturali . Lo ha comunicato il comune di Pisa con una nota, a seguito di alcuni sopralluoghi per la verifica strutturale del viadotto. La Polizia Municipale ha disposto la chiusura al traffico veicolare, con il posizionamento di barriere di cemento inamovibili, corredate da apposita illuminazione e segnaletica.Continua a leggere

