Pil | Italia in recessione Tria ' Non drammatizziamo i dati Istat | importante è come

L’Italia non cresce più - Conte : “Il Pil in contrazione anche nel quarto trimestre” : Il presidente del Consiglio Conte ha anticipato i dati negativi che domani verranno diffusi dall’Istat, lo ha fatto durante il suo intervento davanti agli industriali di Assolombarda: «I dati del quarto trimestre prevedono una contrazione del Pil, probabilmente verrà ufficializzato dall’Istat». E poi: «La manovra economica ci ha portati a rischiare...

Dal dato Istat sul Pil alle stime Ue : 4 mesi di fuoco 0per i conti pubblici italiani : Dal Def di aprile al rating di Standard & Poor's Il 10 aprile il governo deve presentare il Def, il documento di economia e finanza, con l'aggiornamento delle nuove stime, dal Pil al debito, dal ...

Pil - Cgia : dal 2000 crescita media annua Italia pari a zero : Roma, 26 gen., askanews, - Dall'inizio del 2000 fino al 2018 la ricchezza nel nostro Paese, Pil, è cresciuta mediamente dello 0,2 per cento ogni anno. Niente a che vedere con quanto successo nei due ...

Val d'Aosta : tra i morti Pilota italiano : 23.00 Tra i morti dell'incidente aereo sul ghiacciaio del Rutor in Valle d'Aosta ci sono il 53enne pilota dell'elicottero, Maurizio Scarpelli, originario di Reggello (FI), e la guida alpina Frank Henssler, 49 anni, tedesco ma operante in Valle d'Aosta. Altre 3 vittime, non sono state ancora identificate. Anche loro sono passeggeri dell'elicottero. Sull'altro velivolo, un aereo ultraleggero decollato da Megève in Alta Savoia (Francia), si ...