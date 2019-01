Pericolo valanghe | chiusa temporaneamente la Val Ferret Courmayeur - Limitazioni in Val

Friuli Venezia Giulia : Pericolo valanghe “marcato” su Alpi Giulie e Canin : In Friuli Venezia Giulia è stato valutato pericolo valanghe “marcato” sulle Alpi Giulie e sul Monte Canin: il persistere di basse temperature – si spiega nel bollettino diramato dalla Struttura stabile centrale per l’attività di prevenzione del rischio da valanga – non favorisce il consolidamento del manto nevoso. Sulle Alpi Giulie e Canin esiste pericolo “marcato” per la presenza di accumuli da vento ...