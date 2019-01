Perché sarebbe meglio nevicasse tutti i giorni

huffingtonpost

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Si dice che la neve renda più felici le persone. È mediamente vero se vivi in una baita e non devi girare per Roma o Milano provando a raggiungere l'ufficio mentre intorno c'è una sorta di panico da glaciazione imminente. Basterebbe, potendo, evitare di spostarsi e fare a meno, volendo, di usare la macchina privata.Se di fatto gli psicologi confermano che la grande situazione di quiete che si avverte durante una nevicata sia data dalla sensazione di suoni attutiti che il morbido manto provoca, in città si aggiunge un altro effetto benefico: la neve assorbe l'inquinamento e non di poco. I fiocchi, infatti, sono una spugna con alcuni inquinanti in sospensione dando all'aria quella sensazione - reale - di pulito. Un invito dunque a uscire di casa a farsi una camminata quando nevica ma una raccomandazione a non mangiare la neve. In città è infatti ...