Per protesta | si sdraia sul cofano della macchina di Tap e la danneggia | nei guai 44enne

Torino - due fast food nel campus universitario. La protesta : “Più spazi Per studenti - fuori i privati dalle università” : “fuori i privati dall’università”. Con questo slogan, un centinaio di studenti universitari ha provato a raggiungere l’ingresso dei due fast food che sono stati aperti da poco vicino alla sede delle facoltà umanistiche, Palazzo Nuovo. “Protestiamo perché è stato costruito un campus universitario urbano che verrà pagato dall’Università in 29 anni alla società che ha tirato su la palazzina – racconta una delle rappresentanti degli studenti ...

Torino - mattatoio occupato dai vegani : la protesta Per salvare gli animali : Oltre cinquanta attivisti del movimento '269 Libération Animale', provenienti anche da Francia, Svizzera e Belgio, hanno occupato nella notte il mattatoio di Torino. I manifestanti 'antispecisti' si ...

A18 autostrada della morte : scatta la mobilitazione Per la grande protesta : Non sappiamo ancora se si deciderà di bloccare per protesta un tratto di autostrada ma non ci muoveremo se non prima otterremo delle certezze firmate dalla politica con una tempistica immediata. A ...

ROSITA CELENTANO/ Protesta animalista contro Rai 1 : mucche "usate - umiliate e abusate" a SuPerbrain : ROSITA CELENTANO commenta su Twitter la "sfilata" delle mucche a Superbrain: "Rai 1 regredisce, pagheremo tutto". Perego e Presta rispondono.

Prestiti Cambializzati 2019 : veloci - a domicilio - online - senza busta paga - Per autonomi e protestati : In Italia sono ormai molti i cittadini che si rivolgono ad istituti bancari per richiedere ed ottenere finanziamenti di ogni genere. Anche per il 2019 le stime di settore prevedono un andamento costante riguardo alla domanda di credito per ricevere liquidità immediata e tra le varie tipologie spicca sicuramente quella dei Prestiti Cambializzati. Questa forma di finanziamento è aperta anche a lavoratori autonomi o protestati, può essere ottenuta ...

"Freccero con un programma su Grillo ringrazia della poltrona " - protesta Pd Per il format di Rai2 : Mancano 3 giorni alla messa in onda della puntata ma la polemica è già partita: lunedì 28, in prima serata, Rai2 presenterà la seconda puntata del format ideato Carlo Freccero sui personaggi della tv italiana. Protagonista della serata? Beppe Grillo. Il titolo della trasmissione, non a caso, è C'è Grillo. "Ripercorrerà i 40 anni di attività del comico genovese, attraverso i momenti migliori ...

San Giovanni Bosco - medici campani in assemblea Per protestare contro una sanità Pericolosa : medici e dirigenti sanitari campani in assemblea per protestare contro una sanità diventata in molti presidi “pericolosa”. Il San Giovanni Bosco, ospedale simbolo della sanità commissariata, la sede scelta dai sindacati della dirigenza medica per chiedere di restituire “dignità e sicurezza a quanti nella sanità ci lavorano”. Oggi, si sono ritrovati nell’aula della direzione sanitaria per dar vita ad una manifestazione di ...

ScioPero benzinai 6 febbraio : gestori degli impianti protestano contro il Mef : Il mese di gennaio è ormai agli sgoccioli e verrà archiviato con le sue numerose proteste sindacali. Stando al calendario degli scioperi programmati, non mancheranno le agitazioni anche a febbraio. Tra gli stop più importanti, ci sarà quello dei benzinai. I sindacati accusano il governo di non aver rispettato gli accordi presi con il precedente esecutivo. La questione riguarda i rimborsi per i pagamenti con carte di credito, che il 'vecchio' ...

Dietro la chiusura del Cara di Castelnuovo - la protesta di chi Perde il lavoro : C’è chi a 58 anni si troverà costretto a rimettersi in gioco per cercare lavoro, «sperando di riuscire a tirare avanti fino alla pensione». Chi invece deve occuparsi dei genitori disabili e, senza stipendio, non sa più come fare. «Vergogna», gridano i 107 lavoratori della cooperativa Auxilium riuniti in un sit-in di protesta sotto il ministero dell...

Castelnuovo di Porto - la protesta davanti al Mise Per la chiusura del Cara : 'Attraverso l'accoglienza noi abbiamo servito lo Stato, quindi chiedo allo Stato di darci una soluzione occupazionale'. Sono le parole di una delle lavoratrici del Cara di Castelnuovo di Porto, vicino ...

Cara di Castelnuovo di Porto - protesta davanti al Mise : 'Perdiamo 107 posti di lavoro' : protesta di una delegazione dei lavoratori del Cara di Castelnuovo di Porto, dove ieri notte sono iniziati i trasferimenti dei migranti presenti. Il sindaco Riccardo Travaglini ha chiesto un incontro ...

BANCONOTE 'ANIMALI'/ Indù e vegani protestano Per la presenza di grasso animale nei contanti : BANCONOTE animali: per la produzione dei contanti si è scoperto che si usa grasso di manzo e di mucca, protestano gli Indù per i quali l'animale è sacro

Conto corrente Poste Italiane e banca Per protestati - come ottenere l’Iban : Conto corrente Poste Italiane e banca per protestati, come ottenere l’Iban Conto corrente per protestati e Iban, si può ottenere? L’ apertura di un Conto corrente non è sempre una operazione semplice. Ma è una materia con cui molti italiani si trovano per forza di cosa a confrontarsi. A maggior ragione in virtù delle limitazioni in vigore rispetto all’ uso dei contanti. Al momento la normativa vieta l’ uso dei contanti per somme superiori a ...

Amici 18, Continua la protesta dei concorrenti per salvare Marco Alimenti Continua la discussione tra i professori di Amici 2019. Solo Veronica Peparini e Alessandra Celentano sono dalla parte di Marco Alimenti, per il...