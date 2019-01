Per la Cassazione la vendita di cannabis light è lecita 

Vissani - la Cassazione lo condanna a 6 mesi Per reati fiscali. «Dovrà pagare 45.000 euro» : Sei mesi di reclusione, con pena convertita in 45mila euro di multa. Per lo chef stellato Gianfranco Vissani è stata confermata dalla Cassazione la condanna per reati fiscali, così come...

Vissani - la Cassazione lo condanna a 6 mesi Per reati fiscali. 'Dovrà pagare 45.000 euro' : Sei mesi di reclusione , con pena convertita in 45mila euro di multa . Per lo chef stellato è stata confermata dalla Cassazione la condanna per reati fiscali, così come deciso dalla Corte di Appello ...

Migranti - gli effetti del decreto Minniti : boom dei ricorsi in Cassazione Per richieste d’asilo : I ricorsi civili in materia di protezione internazionale sono aumentati del 512,4%: è l'allarme lanciato, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, dal presidente della Cassazione, Giovanni Mammone. Il boom dei ricorsi per le richieste d'asilo è dovuto agli effetti del decreto Minniti in tema di Migranti.Continua a leggere

Cassazione - confermati gli arresti domiciliari Per Zamparini : Respinto il ricorso contro il provvedimento da parte dell'ex patron del Palermo, accusato tra l'altro di falso in bilancio e autoriciclaggio. L'articolo Cassazione, confermati gli arresti domiciliari per Zamparini è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Palermo - la Cassazione conferma i domiciliari Per Zamparini : La Corte di Cassazione, dopo una lunghissima camera di consiglio, ha respinto il ricorso contro il provvedimento di arresti domiciliari disposto dai giudici di Palermo per Maurizio Zamparini . L'ex ...

Palermo - la Cassazione conferma i domiciliari Per Zamparini : Non è un buon momento per l’ex presidente Zamparini mentre il club rosanero sta disputando una stagione importante importante in Serie B e punta senza mezzi termini alla promozione in massima categoria. Nel frattempo la Corte di Cassazione, dopo una lunghissima camera di consiglio, come riporta l’Ansa, ha respinto il ricorso contro il provvedimento di arresti domiciliari disposto dai giudici di Palermo per Maurizio Zamparini. ...

Marcello Dell’Utri - la Cassazione respinge la revisione del processo Per concorso esterno in associazione mafiosa : E’ stata respinta dalla Cassazione l’istanza di revisione del processo avanzata dai legali dell’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri condannato con sentenza definitiva a sette anni per concorso in associazione mafiosa. La decisione è stata presa dalla quinta sezione penale che ha respinto il ricorso degli avvocati Francesco Centonze e Tullio Padovani che chiedevano che all’ex braccio destro di Silvio Berlusconi fosse ...

Mafia tortoriciana : in Cassazione - confermate le condanne dell'OPerazione 'Montagna' : I carabinieri hanno eseguito un'ordine di carcerazione nei confronti di sette persone condannate in via definitiva per associazione a delinquere di tipo mafioso. Gli arresti sono stati eseguiti a ...

Csm - pg Cassazione chiede processo disciplinare Per i magistrati Savasta e Nardi : La procura generale della Cassazione ha chiesto alla Sezione disciplinare del Csm la fissazione del l`udienza cautelare per la sospensione obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio per i magistrati Antonio Savasta, ex pubblico ministero del Tribunale di Trani, e Michele Nardi, ex gip sempre a Trani, arrestati su ordine della procura di Lecce con l`accusa di associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso per vicende commesse ...

Cassazione : la multa Per semaforo rosso è valida anche con giallo «lampo» : Per la cronaca, nei vari gradi di giudizio era stato verificata l'omologazione del semaforo. Inoltre, i fotogrammi scattati dal sistema automatico di controllo evidenziavano come il veicolo avesse ...

Multa Per semaforo rosso valida anche con giallo 'lampo'. La sentenza della Cassazione che rigetta un ricorso : La durata 'lampo' della luce gialla del semaforo non può essere utilizzata da un automobilista come giustificazione per evitare l'eventuale Multa per il passaggio di un incrocio con il rosso. La conferma dell'irrilevanza del tempo del segnale di 'avvertenza' per la validità della sanzione arriva dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 567/19, depositata l'11 gennaio.Nella sentenza in oggetto, gli Ermellini ricordano che ...

Sicilia : legale Montante - 'Per Cassazione ammissibile richiesta trasferimento processo' : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - Colpo di scena nel processo all'ex Presidente degli industriali Siciliani, Antonello Montante. La prima Presidenza della Corte Suprema di Cassazione "ha dichiarato ammissibile la richiesta di rimessione" formulata nei giorni scorsi dai legali di Montante, l'imprenditor

Si ammala di cancro alla gola Per fumo passivo - la Cassazione condanna Poste Italiane a risarcire ex dipendente : Per 14 anni è stato esposto, quotidianamente, al fumo passivo. Per una media di sei ore al giorno. Accadeva sul suo posto di lavoro, in un ufficio siciliano di Poste Italiane, condannate definitivamente dalla Cassazione a risarcire Francesco, ex impiegato, oggi 90enne. Che a causa di quelle esalazioni, anni dopo, si è ammalato di cancro alla gola. Secondo quanto riportato da Il Tempo, per i giudici, oggi, sarebbero evidenti sia il grosso danno ...

Filmare la vicina nuda sotto la doccia? Per la Cassazione non è reato “se la donna sa che la finestra del bagno è senza tende” : Filmare una vicina di casa che fa la doccia nella propria abitazione costituisce comunque “una grave violazione della privacy” e c’è “il rischio che molte persone pensino che d’ora in poi sia diventato lecito Filmare e fotografare chicchessia senza preoccuparsi di chiedere il preventivo consenso ai diretti interessati“. E’ quanto dichiarato da Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy, ...