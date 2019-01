Pelosi a Trump | niente soldi per il muro

Intesa Pelosi-Trump : discorso 5 febbraio : 13.35 Il presidente degli Stati Uniti potrà tenere il discorso al Congresso sullo Stato dell'Unione il prossimo 5 febbraio. E' quanto hanno concordato Trump e la speaker della Camera Nancy Pelosi, dopo che la leader democratica, a causa dello shutdwon, aveva impedito al presidente di tenere oggi il discorso. La 'serrata', la più lunga nella storia degli Stati Uniti,si è conclusa venerdì scorso, con un accordo provvisorio in base al quale le ...

Usa - siglato accordo temporaneo per mettere fine a shutdown record. Doppia sconfitta per Trump - Nancy Pelosi ancora vincente : Due a zero a favore di Nancy Pelosi. Il braccio di ferro con il presidente americano sullo shutdown è finito così: con una Doppia vittoria politica a favore della deputata italoamericana, dal tre gennaio di nuovo in controllo della Camera. Nel giro di due giorni la 78enne ha avuto la meglio sul 72enne Donald Trump, costringendolo prima a posticipare il discorso sullo stato dell'unione e poi ad accettare di riaprire il governo federale senza in ...

SHUTDOWN - Pelosi DICE NO AL DISCORSO SULLO STATO DELL'UNIONE/ Ultime notizie - ira di Trump 'Vergognoso' : SHUTDOWN, PELOSI DICE no al DISCORSO SULLO STATO DELL'UNIONE/ Ultime notizie, ira di Trump nei confronti della speaker della Camera. "Vergognoso"

Shutdown - Pelosi contro Trump : 'Non autorizzerò il suo discorso sullo stato dellUnione' Il tycoon : 'Troveremo un'alternativa' : NEW YORK - Donald Trump e Nancy Pelosi sono ai ferri corti. Il presidente e la Speaker della Camera sono in aperto e profondo disaccordo sull'appuntamento del 29 gennaio, quando Trump doveva ...

Shutdown - Pelosi blocca Trump. E i Kiss offrono pasti gratis ai dipendenti degli aeroporti senza stipendio : NEW YORK - Due componenti della band dei Kiss hanno deciso di donare pasti gratis ai dipendenti federali addetti ai controlli di sicurezza negli aeroporti, costretti a lavorare senza stipendio dal 21 ...

Shutdown - Pelosi contro Trump : "Non autorizzerò il suo discorso sullo stato dell'Unione" | Il tycoon : "Vergogna" : Botta e risposta di fuoco tra il presidente e la speaker della Camera, la quale ha bloccato la risoluzione con cui Trump ha chiesto di intervenire in aula nonostante le preoccupazioni per la sicurezza

Usa : Pelosi boccia proposta Trump : ANSA, - WASHINGTON, 19 GEN - Pochi minuti prima che Donald Trump annunci la sua proposta per mettere fine allo shutdown, la speaker della Camera Nancy Pelosi definisce insufficiente e destinata al ...

Tutti a casa per lo shutdown. A Davos non va nessuno. Trump nega un aereo a Nancy Pelosi - non a Melania : La casa Bianca ha ufficializzato la cancellazione della partecipazione di Donald Trump al World Economic Forum di Davos, prevista per la prossima settimana, a causa dello shutdown. Il presidente americano aveva anticipato la decisione già la scorsa settimana su Twitter. Il tycoon sarebbe dovuto arrivare in Svizzera il 22 gennaio.Ma la partecipazione a Davos è stata cancellata dalla casa Bianca per tutta la delegazione Usa, anche ...

Trump a Pelosi : non userai voli di Stato : 4.09 Il presidente Trump ha costretto la speaker della Camera Nancy Pelosi a rinunciare ad una vista a Bruxelles e in Afghanistan negandole il volo di Stato, ufficialmente per lo shutdown, il blocco parziale dell'attività di governo per mancanza di un accordo sul bilancio inviandole una lettera ad un'ora dalla prevista partenza. Ha poi cancellato la partecipazione della rappresentanza del governo Usa al vertice economico di Davos,in Svizzera, ...