Pellegrini Cagliari UFFICIALE | prestito fino al 30 Giugno

Calciomercato Roma - ufficiale la cessione di Luca Pellegrini al Cagliari : la nota del club giallorosso : L’esterno difensivo si trasferisce in rossoblù con la formula del prestito fino al termine della stagione La Roma ha reso noto “di avere sottoscritto, con il Cagliari Calcio, il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive di Luca Pellegrini“. L’esterno basso ha esordito in prima squadra in questa stagione in Roma-Frosinone, arrivando a collezionare ...

Roma - saluta Pellegrini : 'Vado a Cagliari - ho parlato con Maran e...' : Luca Pellegrini , terzino della Roma , saluta il club giallorosso per il Cagliari . Queste le sue parole a Sky Sport : ''Sono felicissimo, non vedo l'ora inizi questa avventura. Vado con la migliore delle intenzioni, adesso devo andare così prendo il primo aereo e vado a Cagliari. Maran? Ci siamo scambiati due ...

Luca Pellegrini - il talento pronto ad ‘esplodere’ con il Cagliari : Luca Pellegrini (Roma, 7 marzo 1999) è un calciatore italiano, difensore della nazionale Under-21 italiana. Pellegrini approda alla Roma nella stagione 2011-12 dove fa tutta la trafila delle giovanili arrivando fino alla primavera. Nel 2018 rinnova il contratto con la società capitolina, dopo essere stato vicino al Liverpool e viene inserito in pianta stabile nella rosa della prima squadra di Eusebio Di Francesco. Il 26 settembre 2018, a ...

Cagliari-Roma probabili formazioni : Barella squalificato - Pellegrini e Manolas out : CAGLIARI ROMA probabili formazioni – Match delicato alla Sardegna Arena dove i locali, nell’anticipo di oggi pomeriggio, inizio ore ore 18, affronteranno i giallorossi ancora alla ricerca della quadratura del cerchio. Il Cagliari arriva al match dopo l’anonimo pareggio per 1-1 raccolto contro il Frosinone. La Roma con il dente avvelenato per i torti arbitrali […] L'articolo Cagliari-Roma probabili formazioni: Barella ...

Roma - Pellegrini : nuova lesione al flessore destro. Out contro Cagliari e Plzen : Nuovo stop per Lorenzo Pellegrini : il centrocampista era tornato in campo ieri dopo l'infortunio muscolare rimediato contro l'Udinese , ma alla fine della seduta ha accusato un nuovo dolore sempre al ...

Roma - Lorenzo Pellegrini ko : infortunio muscolare - salta la trasferta di Cagliari : L'infermeria della Roma continua a non volersi svuotare. A preoccupare Eusebio Di Francesco è nuovamente Lorenzo Pellegrini, appena rientrato a disposizione dell'allenatore giallorosso. Il ...