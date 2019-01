Pd contrario al voto telematico per i consorzi di bonifica Confedilizia | siamo al

ilpiacenza

: Sondaggio Emg per Agorà, il 57% degli italiani è contrario al processo per Salvini. Anche il 66% degli elettori M5s… - petergomezblog : Sondaggio Emg per Agorà, il 57% degli italiani è contrario al processo per Salvini. Anche il 66% degli elettori M5s… - FriedmanInst : #Venezuela Ottima notizia il voto di riconoscimento del presidente @jguaido da parte del Parlamento europeo. Pessim… - marcoranieri72 : RT @petergomezblog: Sondaggio Emg per Agorà, il 57% degli italiani è contrario al processo per Salvini. Anche il 66% degli elettori M5s. Fi… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Podenzano, 'Progressio' investe ed entra a far parte di Gampack 3 Reintrodotti gli indennizzi per le attività commerciali in crisi. Chiappa: 'Risultato importante ma prestiamo attenzione' 4 Tanti ...