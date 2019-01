Patrick Stewart parla di Picard nella prossima serie Star Trek

universalmovies

: #PatrickStewart parla di #Picard nella prossima serie #StarTrek - UniMoviesBlog : #PatrickStewart parla di #Picard nella prossima serie #StarTrek - Asgard_Hydra : Star Trek: Picard - Patrick Stewart svela cosa l'ha convinto a tornare - Everyeye : Star Trek: Picard - Patrick Stewart svela cosa l'ha convinto a tornare -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Il mondo in cui troviamo Jean-Lucnon è proprio il mondo in cui lo abbiamo lasciato." Non resta che attendere nuovi aggiornamenti. Siete emozionati all'idea di rivedere...